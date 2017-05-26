Клод МАКЕЛЕЛЕ: «Канте - это бульдог на прогулке»

Бывший футболист «Челси» Клод Макелеле, ныне работающий тренером в «Суонси Сити», признался, что он впечатлён игрой полузащитника Н'Голо Канте, выступающего в стане лондонского клуба на той же позиции, на которой ранее играл сам Макелеле.

«Каждый раз, когда я наблюдаю за игрой на Н'Голо Канте, я вижу так много желания в его действиях, огромную сосредоточенность и стремление с каждой игрой становиться лучше. Он был сердцем «Лестера», и это выглядело так, словно на прогулку вышел бульдог, – было необходимо тянуть его обратно, потому что у него было так много энергии.

Теперь Н'Голо прибавил в понимании игры. Он лучше оценивает положение своих партнёров по команде и способен играть в более сложных схемах, где не всё строится на беге и борьбе, а зависит от принимаемых им решений. Некоторые игроки должны быть суперзвёздами, но кое-кто – как Н'Голо и я – должны быть счастливы, помогая другим людям хорошо играть в футбол.

В следующем сезоне он станет даже лучше, потому что сыграет в Лиге чемпионов. Он тоже является частью фантастического поколения молодых игроков Франции, благодаря чему также будет развиваться. И я рад. Люди говорят о «позиции Макелеле», но я уже стар и пришло время называть её «позицией Канте». Н'Голо заслуживает этого.