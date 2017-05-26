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Клод МАКЕЛЕЛЕ: «Канте - это бульдог на прогулке»

Экс-хавбек «Челси» рассказал о своем соотечественнике

  • 26.05.2017 09:43
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sport24.lefigaro.fr. Клод Макелеле
© sport24.lefigaro.fr. Клод Макелеле
Бывший футболист «Челси» Клод Макелеле, ныне работающий тренером в «Суонси Сити», признался, что он впечатлён игрой полузащитника Н'Голо Канте, выступающего в стане лондонского клуба на той же позиции, на которой ранее играл сам Макелеле.
 
«Каждый раз, когда я наблюдаю за игрой на Н'Голо Канте, я вижу так много желания в его действиях, огромную сосредоточенность и стремление с каждой игрой становиться лучше. Он был сердцем «Лестера», и это выглядело так, словно на прогулку вышел бульдог, – было необходимо тянуть его обратно, потому что у него было так много энергии.
 
Теперь Н'Голо прибавил в понимании игры. Он лучше оценивает положение своих партнёров по команде и способен играть в более сложных схемах, где не всё строится на беге и борьбе, а зависит от принимаемых им решений. Некоторые игроки должны быть суперзвёздами, но кое-кто – как Н'Голо и я – должны быть счастливы, помогая другим людям хорошо играть в футбол.
 
В следующем сезоне он станет даже лучше, потому что сыграет в Лиге чемпионов. Он тоже является частью фантастического поколения молодых игроков Франции, благодаря чему также будет развиваться. И я рад. Люди говорят о «позиции Макелеле», но я уже стар и пришло время называть её «позицией Канте». Н'Голо заслуживает этого.
 

Источник — ФК Челси

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