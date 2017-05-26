Андрей ВОРОБЕЙ: «Несмотря на опыт Селезнева, ставлю на Беседина»

Экс-игрок донецкого «Шахтера» и сборной Андрей Воробей – о своих предпочтениях на острие атаки команды Андрея Шевченко.

— Андрей, на сбор перед матчами с Мальтой и Финляндией наставник украинской сборной Андрей Шевченко вызвал двух нападающих. Этого достаточно?

— Одного исполнителя в эту линию, думаю, можно было еще пригласить. Впрочем, если основной акцент в нашей команде делается на полузащиту, то для двух поединков, возможно, этого и хватит.

— Вариант как в матче с Исландией, когда сине-желтые начинали без номинальных форвардов, имеет право на жизнь?

— Не думаю. Тогда ведь такая ситуация была, что вообще не из кого было выбирать…

— В таком матче, как с Финляндией, какой нужен нападающий?

— Забивной (улыбается). Если есть такой футболист, то для него не станет проблемой подстроиться под любую тактическую схему.

— Чем мы пока похвастать не можем…

— Совершенно верно. Таких, как Андрей Шевченко, у нас сейчас нет. Да и вообще атакующие действия у сборной Украины получаются хуже, чем защита собственных ворот. Все это от того, что после прошлого тренерского штаба, при котором вся команда только и делала, что оборонялась, сейчас нужно научиться еще и качественно созидать. Поединки нынешнего отбора показывают, что сборная движется в правильном направлении, однако до идеала еще далековато.

— В игре с Финляндией кому бы вы отдали предпочтение в стартовом составе, Беседину или Селезневу?

— Я не тренер, но если бы была такая возможность, я бы предпочел Беседина. Безусловно, у Селезнева намного больше опыта, но мне почему-то кажется, что у Артема сейчас работоспособность больше. Да и в плане результативности динамовец выглядит лучше…