Шахтер – Динамо. Анонс

Новоиспеченный чемпион принимает экс-чемпиона и серебряного призера нынешнего чемпионата, а никакой интриги в поединке нет. «Шахтер» и «Динамо» сегодня проведут уже шестой очный матч, от результата которого уже ничего не зависит, но интерес от этого к классическому украинскому дерби не упал. Да, сильнейшие команды нашей страны сыграют на интерес, за престиж и имидж, а это разве не повод показать себя с самой лучшей стороны, ведь на тебя не давит груз ответственности за итог.

Наши уважаемые ветераны и аналитики попытались найти новую мотивацию для «горняков» и динамовцев. Одни вспомнили о давнем рекорде киевлян, которые стали чемпионами с отрывом в 18 очков (именно такое расстояние разделяет грандов на сегодняшний день). Дончане наверняка не против превзойти это достижение. Другие уверены, что гости будут драться за своего тренера Сергея Реброва, дальнейшая судьба которого клубным руководством пока не решена. Третьи уверены, что это будет очная дуэль аргентинца Феррейры и украинца Ярмоленко за «золотую бутсу» лучшего бомбардира УПЛ. Четвертые напоминают, что составе каждого из соперников есть игроки в наше от статуса свободного агента, а потому им нужно из кожи вон лезть, чтобы остаться в составе гранда. Этот список причин, по которым нужно играть на максимуме, при желании можно продолжить.

Думается, лучшей мотивацией станет краткая ретроспектива очных игр противников в нынешнем сезоне. Итак…

16 июля 2016 года. Одесса. Игровое время матча за Суперкубок Украины завершается со счетом 1:1, в серии пенальти удача улыбнулась динамовцам – 4:3.

9 сентября 2016 года. Харьков. Первая дуэль в чемпионате, которая также принесла «мировую» 1:1 с одиннадцатью желтыми карточками на две команды.

12 декабря 2016 года. Киев. На дворе зима, и «Шахтер» обыграл «Динамо» с хоккейным счетом 4:3, причем ныне восстанавливающийся после травмы Хачериди отметился двумя автоголами, а хозяева после удалений Мораеса и Рыбалки доигрывали матч вдевятером.

21 апреля 2017 года. Киев. «Горняки» добиваются ключевой в борьбе за «золото» виктории 1:0 на чужой территории.

17 мая 2017 года. Харьков. Это был классический кубковый финал. Напряженный и нервный, с малым количеством голевых моментов и хэппи-эндом для команды Паулу Фонсеки. «Шахтер» в этот вечер сравнялся с «Динамо» по количеству выигранных кубков Украины.

В целом история взаимоотношений команд в новейшей истории началась в октябре 1992 года. С тех пор воды утекло предостаточно, событий случилось хоть отбавляй. В рамках чемпионата принципиальные соперники провели 52 матча. В активе по 19 побед, еще 14 встреч завершились вничью, общая разница мячей 67:64 в пользу киевлян. Последние цифры – ну чем не дополнительная мотивация для дончан, которые забивают в обязательном порядке 50 игр в рамках УПЛ.

Сергей СЕМЕНОВ

Ориентировочные составы

«Шахтер»: Шевченко – Бутко, Ордец, Кривцов, Исмаили – Малышев, Коваленко, Марлос, Тайсон, Бернард – Феррейра.

«Динамо»: Коваль – Кадар, Вида, Пантич – Морозюк, Рыбалка, Шепелев, Циганков, Антутнес, Ярмоленко – Беседин.

Котировки букмекеров:

На победу «Шахтера» в среднем букмекеры дают коэффициент 1.90. На победу «Динамо» – 4.10. Проще всего сравнивать котировки букмекеров здесь – на сайте Betscan.

26 мая, пятница