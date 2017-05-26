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УЕФА представил команду сезона Лиги Европы

Обнародована команда Лиги Европы по итогам сезона 2016/17

  • 26.05.2017 09:09
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УЕФА представил команду сезона Лиги Европы

УЕФА презентовал лучших футболистов уходящего сезона Лиги Европы, которые попали в символическую сборную.

Источник — УЕФА

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