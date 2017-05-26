УЕФА представил команду сезона Лиги Европы

Не плутати Чернігів з Черкасами!!! Десна не зніметься, навпаки приводять сталіон в порядок і буд...

Адочек в комментах. Единственный инвестор клуба в связи с ухудшающейся ситуацией прекращает финан...

Я всегда не мог понять, откуда бабки на содержание команды , стадиона и всей инфраструктуры клуба...

Правильно все делают, просто у людей мозги присутствуют... А когда у нас в Украине до такого доду...

Если есть дурные деньги на звезду ,то пусть платят и на развитие детского своего футбола.Да лавоч...