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31-й тур
Олимпик Д
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Александрия
26.05.2017 19:00   ТВ-трансляция: 

Олимпик – Александрия. Анонс

Ключевая игра на фоне показательной порки

  • 26.05.2017 09:25
  • 246 просмотров
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olimpik.com.ua
© olimpik.com.ua

Программу предпоследнего тура национального чемпионата по футболу открывает игра претендентов на путевку в Лигу Европы следующего сезона, причем номинальные хозяева сохраняют теоретические шансы на завоевание «бронзы».

Не нужно быть оракулом, чтобы предположить, что для футболистов и тренеров «Олимпика» приоритетной станет задача сохранения сегодняшнего четвертого места, а для этого это нужно не проиграть «Александрии» на поле киевского стадиона «Динамо» имени Валерия Лобановского. На первый взгляд, задача не из высшей математики или сопромата, но когда ты близок к цели, на пути почему-то встречаются новые преграды.

В последние дни вокруг донецкого клуба разгораются нешуточные страсти, ведь новый глава комитета этики и честной игры ФФУ Франческо Баранка открыто обвинил «Олимпик» в проведении нечестного матча против «Динамо» в рамках турнира дублеров. Мол, на рядовую игру были поставлены невероятно странные суммы, причем за основу призванный для борьбы с коррупцией иностранный чиновник взял некие азиатские букмекерские конторы. Обвинения выглядят странно, ведь расследование только инициируется, пока были только приватные беседы с игроками. Вдвойне удивителен пассаж Франческо Бранки о том, что первая команда «Олимпик» на этом фоне может лишиться права представлять Украину в еврокубках.

Президент донецкого клуба Владислав Гельзин в одном из интервью так и сказал: «Вы можете себе представить, что, покинув родной Донецк и положив кучу сил, нервов, труда и финансов для развития своего детища, на самом пике клубной истории я решу «запачкаться» из-за каких-то двух копеек? Это смешно. Это сплошная клевета. Когда я приехал к Баранке, он мне сказал: «Мне нужно громкое дело. А иначе, зачем меня Павелко взял?» Теперь он находит клуб-жертву и делает на нем громкое дело, устраивает показательную порку!»

Перед «Александрией», которая в еврокубках совсем неудачно дебютировала прошлым летом, стоят свои цели. В последнем туре команда Владимира Шарана будет принимать «Шахтер», у которого отобрать очки не так-то просто. Значит, чтобы иметь перевес над «Черноморцем», нужно обыграть «Олимпик».

История взаимоотношений команд на высшем уровне на сегодняшний день насчитывает пять матчей прошлого и нынешнего чемпионатов (раньше были поединки и в турнире первой лиги, в национальном кубке, но это другая история). «Олимпийцы» выиграли только один матч, «горожане» – два, а еще дважды фиксировалась ничья. 

Сергей СЕМЕНОВ

Ориентировочные составы

«Олимпик»: Махарадзе – Шестаков, Гришко, Эмерсон, Немчанинов – Богданов, Брикнер, Моха, Поступаленко, Гринь – Сергийчук.

«Александрия»: Леванидов, Цуриков, Чеботаев, Басов, Симинин – Запорожан, Полярус, Грицук, Банада – Пономар, Кулиш.

Дисквалификация: Гитченко, Микицей.

Котировки букмекеров:

На победу «Олимпика» в среднем букмекеры дают коэффициент 2.30. На победу «Александрии» – 3.15. Проще всего сравнивать котировки букмекеров здесь – на сайте Betscan.

26 мая, пятница

«Олимпик» – «Александрия»
Киев. Стадион «Динамо» имени Лобановского. 19.00
ТВ-трансляция на телеканале «Футбол 2»
ОЛИМПИК – АЛЕКСАНДРИЯ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Арбитр: Константин Труханов (Харьков)
Прогноз Sport.ua – 2:0

 

Источник — Sport.ua

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    7. 3:0
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    8. 2:3
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    9. 2:2
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    10. 2:1
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