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Халл Сити не начинал поиски нового тренера

«Тигры» займутся поисками замены Марку Силве

  • 26.05.2017 08:56
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  • 1 комментария
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Владелец «Халл Сити» Ассем Аллам сообщил, что еще не начал поиски нового главного тренера на замену Марку Силва. Английский клуб планирует на следующей неделе сосредоточиться на этой задаче.
 
- Никакие процессы по поводу нового тренера не начались, потому что я хотел, чтобы Силва остался, - говорит Аллама. - Мы начнем на следующей неделе работу над поисками, и надеемся найти кого-то такого же хорошего, как Марку. Хочу оставаться непредвзятым, не хочу спешить.
 

Источник — FourFourTwo

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Комментарии
    Сергей Дягель
    online
      Сергей Дягель, 26.05.2017 09:03
    +1
    Пусть хватают Блохина пока китайцы не утащили!
    А если серьезно, то для Ребрухи мог бы быть вполне нормальный старт международной карьеры тренера.
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