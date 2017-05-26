Халл Сити не начинал поиски нового тренера

Владелец «Халл Сити» Ассем Аллам сообщил, что еще не начал поиски нового главного тренера на замену Марку Силва. Английский клуб планирует на следующей неделе сосредоточиться на этой задаче.

- Никакие процессы по поводу нового тренера не начались, потому что я хотел, чтобы Силва остался, - говорит Аллама. - Мы начнем на следующей неделе работу над поисками, и надеемся найти кого-то такого же хорошего, как Марку. Хочу оставаться непредвзятым, не хочу спешить.