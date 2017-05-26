В Китае ввели 100% налог на иностранных футболистов

Китайские клубы, которые не являются прибыльными, теперь будут платить налог за входящие трансферы зарубежных футболистов, сообщает официальный сайт футбольной ассоциации Китая.

Правило предусматривает налог в размере 100% от стоимости иностранного игрока. Оно будет введено в действие в ближайшее трансферное окно, которое будет открыто с 19 июня по 14 июля.

Китайское правительство собирается эти деньги направить на развитие детско-юношеского футбола и поддержку разнообразных проектов, непосредственно связанных с футболом.