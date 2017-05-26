Заря может подписать двух бразильцев

Луганская «Заря» вплотную приблизилась к подписанию контрактов с двумя футболистами из элиты бразильского футбола. Имена потенциальных новичков не раскрываются, но известно, что их амплуа — форвард и полузащитник. Ожидается, что больше информации на этот счет появится в самое ближайшее время.

Напомним, на этой неделе «Заря» объявила о подписании хавбека «Черноморца» Владислава Кабаева. Кроме того, луганчане намерены подписать еще одного футболиста этой команды — форварда Дмитрия Коркишко. А вот левый защитник «Зари» Эдуард Соболь, арендованный у донецкого «Шахтера», летом покинет стан луганчан и вернется в свой клуб.