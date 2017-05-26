Ахмед АЛИБЕКОВ: «Хорошо, что выиграли последний матч года»

Полузащитник «Динамо» Ахмед Алибеков записал на свой счет первый забитый мяч в ворота «Звезды» из Кропивницкого.

После игры он поделился своими впечатлениями от матча:

- По поводу игры скажу, что поле было плохого качества, мяч скакал, и было не очень удобно играть в пас. Но хорошо, что выиграли последний матч сезона. Для всех ребят 1998 года рождения это была последняя игра за команду U-19. Наверное, могли показать более хорошую игру, но не во всех моментах сыграли так, как нужно. Провели обычную работу, специально к конкретному поединку не готовимся – идет общая подготовка нас, как футболистов. Так что не скажу, что нам сегодня было очень тяжело из-за небольшого числа футболистов в заявке.

Что касается моего забитого мяча, я открывался под Макса Кулиша, хотел, чтобы он покатил мяч под себя, но он сделал простел, мяч отскочил ко мне, и я в касание забил. Перед игрой мы увидели пьедестал возле угла поля и договорились с ребятами, кто первый забьет, тот попозирует на нем, а Влад Дубинчак, Гио Цитаишвили делали вид, что фотографируют.

Перестраиваться на протяжении сезона с матчей юношеской команды на молодежную было легко, поскольку у нас все команды работают по одной системе, так что в этом плане абсолютно никаких проблем нет, ведь тренеры нам все рассказывают и поддерживают. Возможно, в дубле немного тяжелее, поскольку там нужно все делать чуть быстрее, все-таки, против нас играют старшие соперники. А в остальном большой разницы я не вижу.

Теперь буду тренироваться с молодежной командой, которой предстоит провести еще один матч, а потом – отпуск, никаких планов нет, поеду домой в Запорожье.