Сборная Украины среди ветеранов готовится к матчу с Венгрией

30 мая в Ужгороде состоится незабываемое зрелище - матч ветеранских сборных Украины и Венгрии, который будет приурочен 25-й годовщине первой официальной игры национальной сборной нашей страны.

Команда Анатолия Демьяненко, которая приедет в Ужгород в составе многочисленных легендарных украинских игроков, приглашает всех на стадион «Авангард» в 17:00 вечера, чтобы стать свидетелями яркой и искрометной игры в исполнении лучших в недалеком прошлом футболистов Украины и Венгрии!

Накануне сборная Украины провела открытую тренировку на стадионе «Локомотив», на которой подопечные Демьяненко собрались впервые после турне в Испанию и товарищеского матча против Грузии на НСК «Олимпийский». Многие футболисты сборной Украины с нетерпением ждут вояжа в Ужгород, где им предстоит непростая игра против команды, которая обыграла Украину 25 лет назад со счетом 3:1. Настрой у команды только один - взять реванш у венгров и подарить качественный футбол зрителям.

Вход на трибуны стадиона «Авангард» будет для всех свободным! Поддержи свою сборную в матче против команды Венгрии!