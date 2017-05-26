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Фонсека взял на матч с Динамо 20 футболистов

Вечером 25 мая «горняки» прибыли на заключительный домашний матч сезона

  • 26.05.2017 07:47
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Метки
ФК Шахтер
© ФК Шахтер
26 мая чемпион Украины на ОСК «Металлист» встретится с «Динамо». На игру с киевлянами Паулу Фонсека взял 20 футболистов: 
 
вратари: Никита Шевченко, Антон Каниболоцкий, Олег Кудрик;
 
защитники: Богдан Бутко, Василий Кобин, Сергей Кривцов, Александр Кучер, Иван Ордец, Марсио Азеведо;
 
полузащитники: Виктор Коваленко, Максим Малышев, Вячеслав Танковский, Алан Патрик, Дентиньо, Марлос, Тайсон, Бернард;
 
нападающие: Александр Зубков, Факундо Феррейра, Густаво Бланко Лещук. 
 
Стартовый свисток поединка 31-го тура Премьер-лиги «Шахтер» – «Динамо» прозвучит 26 мая в 19:30.
 
Приобрести билеты можно в кассах ОСК «Металлист» (с 9:00 до 20:00 без перерыва и выходных).
 

Источник — ФК Шахтер

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