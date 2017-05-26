Алекс ФЕРГЮСОН: «Манчестер очень похож на Глазго»

После победы «Манчестер Юнайтед» в финале Лиги Европы над «Аяксом» (2:0) экс-наставник «красных дьяволов» Сэр Алекс Фергюсон поделился своим мнением о состоянии дел в клубе.

- Манчестер очень похож на Глазго, - говорит Фергюсон. - Мой «Юнайтед» также проходил через тяжкий период времени. Тогда случился взрыв у торгового центра. Люди снова сплотились. «Манкунианцы» своим успехом дали жителям города глоток свежего воздуха. Я горжусь своим клубом.