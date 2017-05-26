Валерий КРИВЕНЦОВ: «Было важно обыграть Динамо»

Главный тренер «горняков» после победы над «Динамо» поделился мнением о матче и дал оценку действиям своих подопечных.

– Для нас было важно обыграть киевлян, прежде всего, с психологической точки зрения. Потому что предыдущие результаты наших встреч не совсем отражали то, что было на поле. Сегодняшним поединком я доволен, потому что мы взяли верх над «Динамо» во всем: во взаимодействиях, в прессинге, ребята хорошо знали, что делать, когда соперник владеет мячом. Мы много тренировок провели на тактику, и воплотилось практически все задуманное. Поэтому я очень рад. Опять же, мы смотрим вперед: кто пополнит ряды дубля в следующем году и в каком составе будет команда, пока это тоже для нас вопрос. С одной стороны, с этими футболистами у нас есть все – почерк, игра, хороший микроклимат в коллективе, уважение. Все стараются, каждый за этот год приобрел многое в тренировочном процессе, в поединках. Мы похвалили ребят за сезон.

– Какие изменения в сравнении с предыдущим матчем против киевлян позволили победить?

– Особо ничего не меняли, только немного скорректировали схему – сейчас моделируем игру первой команды. Для нас любая встреча дает пищу для размышлений, потому что мы должны понимать, кто из этих футболистов в будущем сможет заменить исполнителей главного состава. Процесс необратим, и мы обязаны подготовиться в случае ухода кого-то из «горняков», готовить на конкретные позиции.

– Что именно сказали подопечным после поединка?

– Мы зашли в раздевалку и сказали, что такой счет в очном противостоянии с «Динамо» должен быть всегда. И если на этом уровне будем обыгрывать киевлян, то и в дальнейшем станем их побеждать. Так что сегодняшний результат был для нас важен.