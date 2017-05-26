Унаи МЕЛЬГОСА: «Не удалось закрыть центр Шахтера»

Старший тренер «Динамо» (U-21) Унаи Мельгоса прокомментировал игру своих подопечных в поединке молодежного первенства против «Шахтера»:

- Могу сказать, что матч прошел в равной борьбе. Для нас принципиально было закрыть центр, но этого не удалось сделать, и часто возникало пространство в средней линии. Пропустили гол после стандартного положения, но перед самым перерывом смогли сравнять счет. Во втором тайме требовали от футболистов действовать интенсивнее, применять прессинг, и это на самом деле удавалось – были отрезки времени, когда мы выглядели очень неплохо. Последние минут двадцать ребята подсели в физическом плане, и, как следствие, пропустили еще один гол со стандарта.

- Не маловато ли ваши подопечные били по воротам?

- На самом деле, мы били по воротам ровно столько, сколько нам позволял соперник. Но при этом стоит отметить, что и мы не позволили «горнякам» создать большое количество моментов. В некоторых эпизодах нам не хватало глубины, но в целом ребята провели достаточно неплохой матч.

- То есть, расслабленности в действиях игроков вы не увидели, учитывая отсутствие турнирной мотивации после досрочного завоевания чемпионства?

- Я не заметил расслабленности. Да, мы пропустили два мяча после стандартных положений, но в целом футболисты старались проявить свои лучшие качества и показать достойную игру.

- В последнем туре чемпионата, против «Черноморца», будете привлекать игроков из команды U-19?

- В следующем матче будет задействована та же группа игроков, что и в предыдущих матчах. Если и будем кого-то привлекать из юношеской команды, то не больше двух-трех футболистов.