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Ринат АХМЕТОВ: «Динамо - Шахтер - это всегда интересно»

Президент «горняков» - о предстоящем матче команды против «Динамо»

  • 26.05.2017 07:25
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ФК Шахтер. Ринат Ахметов
© ФК Шахтер. Ринат Ахметов
Президент донецкого «Шахтера» дал эксклюзивное интервью для программы «Великий футбол» на канале «Футбол 1». Ринат Ахметов поделился ожиданиями от матча «горняков» с киевским «Динамо».
 
– «Динамо» – «Шахтер» – это всегда интересно, «Динамо» – «Шахтер» – это большая интрига. И я убежден в том, что завтра наша команда отдаст все силы для того, чтобы показать яркую игру и порадовать болельщиков. Я думаю, точно так же поступит и киевское «Динамо». И пусть победит сильнейший. 
 
– Как вы думаете, предстоящий поединок по накалу будет таким же, как и все предыдущие?
– У нас всегда так. Я не помню ни одной игры между «Шахтером» и «Динамо», которая была бы неинтересна для зрителя. В матчах между этими клубами всегда много эмоций, и мы всегда переживаем.   
 
– У Тараса Степаненко родился сын...
– Да, я хочу поздравить Тараса и его супругу с таким важным событием – с рождением ребенка. Хочу пожелать, чтобы он был достойным и счастливым человеком, а главное – чтобы он был достойным своего отца.
 

Источник — ФК Шахтер

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