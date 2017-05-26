В день Киева пройдет Финал международного турнира Neymar Jr's Five!

Встречай Всеукраинский финал известного во всем мире Чемпионата по уличному футболу Neymar Jr's Five!

16 команд со всей страны будут соревноваться за Национальный Кубок. Победители поедут в Бразилию представлять Украину на Мировом Финале Neymar Jr's Five.

Благодаря уникальному формату Neymar Jr's Five в матчах турнира невозможно выявить фаворита. Один удачный удар - и команда, какой бы сильной она ни была, остается в меньшинстве. Дальше дело техники.

Будь уверен, 28 мая тебя ждут динамичные игры 5х5, быстрые голы и игра навылет среди лучших команд Украины, а также активные игры для болельщиков. Приходи и болей за лучших!

Neymar Jr's Five - уникальный международный футбольный турнир, динамичный формат которого придумал известный бразильский форвард Неймар. Команды с более чем 50-ти стран соревнуются в десятиминутных матчах. Каждый раз, когда одна команда забивает, соперник теряет игрока. Так продолжается до тех пор, пока последний футболист не выбудет из игры. Всего в команде 5 основных игроков и 2 запасных.

Украинские отборочные этапы Neymar Jr's Five прошли с 22 апреля по 20 мая в Киеве, Харькове, Днепре, Одессе и Львове. В каждом из городов происходили настоящие баталии и только самые лучшие и самые ловкие команды прошли в финал, который состоится в День Киева - 28 мая - на Троицкой площади (возле Олимпийского стадиона).

Национальный победитель получит главный украинский трофей, а также уже в июле в Бразилии сразится с победителями более чем 50 стран за звание Чемпиона Мира Neymar Jr's Five 2017!

Победитель Всемирного Финала получит уникальную возможность встретить Неймара в Барселоне (Испания) и стать его гостем на знаменитом Камп Ноу на матче ФК Барселона.

#neymarjrsfive