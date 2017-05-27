Волынь – Карпаты. Анонс

Последнее западноукраинское дерби этого сезона должно было пройти в Луцке, однако по просьбе хозяев было перенесено в соседний Львов из-за проведения на луцком «Авангарде» соревнований по легкой атлетике. Наверняка, основной массе болельщиков «Волыни» сей факт очень неприятен, ведь кто знает, когда они в следующий раз вживую увидят «Карпаты» на родном стадионе, однако, наверняка, без поддержки фанатов команда Кварцяного не останется. Таким образом, лучане не смогут проститься со своими болельщиками в ранге команды Премьер-лиги, ведь встречу заключительного тура команда Кварцяного проведет в Днепре.

Просмотрев стартовый состав «Волыни» в матче предыдущего тура против «Звезды», можно уже сделать вывод, что тренерский штаб начал наигрывать футболистов с прицелом на выступления в Первой лиге. В Кропивницком не играли наиболее опытные из «крестоносцев»: Кичак, Недилько, Мемешев, Горопевшек, Диденко, и только воспитанник луцкого футбола Герасимюк с капитанской повязкой вывел на поле недавних участников соревнований ДЮФЛ. Совсем скоро мы узнаем, готова ли «Волынь» вернуться в элиту нашего футбола, но на данный момент лучане ни по материальному обеспечению, ни по составу не соответствуют уровню Премьер-лиги.

После памятной для лучан крупной победы над «Днепром» 3:0 в ноябре минувшего года, «Волынь» в шестнадцати матчах забила только четыре мяча, набрав все те же четыре очка. Интересно, что безголевая серия «крестоносцев», насчитывающая уже пять матчей, началась именно с минимального поражения от «Карпат» чуть более месяца назад. Кстати, несмотря на столь низкую результативность, «Волынь» старается практически в каждом матче оказывать достойное сопротивление соперникам, уступая им в основном с разницей в один мяч. Только в четырех из 23-х проигранных поединков «Волынь» уступила с разницей более чем в два гола, а десять матчей лучане проиграли со счетом 0:1.

В отличие от соперника, который уже готовится к следующему сезону, «Карпаты» выйдут на поединок с запредельной мотивацией. После выигрыша львовян в Днепре, казалось, «зелено-белые» уже решили задачу по сохранению прописки в УПЛ, однако домашнее поражение львовян от «Ворсклы» и победа «Днепра» над «Сталью» вновь обострили ситуацию в нижней части турнирной таблицы. Можно, конечно, сказать, что днепряне и так самостоятельно понижаются в классе, начиная путь наверх со второй лиги, однако «Карпатам» необходимо надеяться только на себя, а победа над «Волынью» в случае неудачи конкурента может де-юре оставит львовян в Премьер-лиге.

Андрей КОВАЛЕВ

Ориентировочные составы:

«Волынь»: Марчук, Романюк, Никитюк, Марушка, Мелинишин, Шаповал, Герасимюк, Тетеренко, Ляшенко, Мемешев, Петров

«Карпаты»: Боровик, Матвиенко, Лобай, Нестеров, Голодюк, Мирошниченко, Вербный, Гуцуляк, Ксенз, Худобяк, Чачуа