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31-й тур
Волынь
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Карпаты
27.05.2017 17:00   ТВ-трансляция: 

Волынь – Карпаты. Анонс

Расставание без прощанья

  • 27.05.2017 08:02
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Волынь – Карпаты. Анонс
Последнее западноукраинское дерби этого сезона должно было пройти в Луцке, однако по просьбе хозяев было перенесено в соседний Львов из-за проведения на луцком «Авангарде» соревнований по легкой атлетике. Наверняка, основной массе болельщиков «Волыни» сей факт очень неприятен, ведь кто знает, когда они в следующий раз вживую увидят «Карпаты» на родном стадионе, однако, наверняка, без поддержки фанатов команда Кварцяного не останется. Таким образом, лучане не смогут проститься со своими болельщиками в ранге команды Премьер-лиги, ведь встречу заключительного тура команда Кварцяного проведет в Днепре.
 
Просмотрев стартовый состав «Волыни» в матче предыдущего тура против «Звезды», можно уже сделать вывод, что тренерский штаб начал наигрывать футболистов с прицелом на выступления в Первой лиге. В Кропивницком не играли наиболее опытные из «крестоносцев»: Кичак, Недилько, Мемешев, Горопевшек, Диденко, и только воспитанник луцкого футбола Герасимюк с капитанской повязкой вывел на поле недавних участников соревнований ДЮФЛ. Совсем скоро мы узнаем, готова ли «Волынь» вернуться в элиту нашего футбола, но на данный момент лучане ни по материальному обеспечению, ни по составу не соответствуют уровню Премьер-лиги.
 
После памятной для лучан крупной победы над «Днепром» 3:0 в ноябре минувшего года, «Волынь» в шестнадцати матчах забила только четыре мяча, набрав все те же четыре очка. Интересно, что безголевая серия «крестоносцев», насчитывающая уже пять матчей, началась именно с минимального поражения от «Карпат» чуть более месяца назад. Кстати, несмотря на столь низкую результативность, «Волынь» старается практически в каждом матче оказывать достойное сопротивление соперникам, уступая им в основном с разницей в один мяч. Только в четырех из 23-х проигранных поединков «Волынь» уступила с разницей более чем в два гола, а десять матчей лучане проиграли со счетом 0:1.
 
В отличие от соперника, который уже готовится к следующему сезону, «Карпаты» выйдут на поединок с запредельной мотивацией. После выигрыша львовян в Днепре, казалось, «зелено-белые» уже решили задачу по сохранению прописки в УПЛ, однако домашнее поражение львовян от «Ворсклы» и победа «Днепра» над «Сталью» вновь обострили ситуацию в нижней части турнирной таблицы. Можно, конечно, сказать, что днепряне и так самостоятельно понижаются в классе, начиная путь наверх со второй лиги, однако «Карпатам» необходимо надеяться только на себя, а победа над «Волынью» в случае неудачи конкурента может де-юре оставит львовян в Премьер-лиге.
 
Андрей КОВАЛЕВ
 
Ориентировочные составы:
 
«Волынь»:  Марчук, Романюк, Никитюк, Марушка, Мелинишин, Шаповал, Герасимюк, Тетеренко, Ляшенко, Мемешев, Петров
 
«Карпаты»: Боровик, Матвиенко, Лобай, Нестеров, Голодюк, Мирошниченко, Вербный, Гуцуляк, Ксенз, Худобяк, Чачуа
 
Дисквалификации: Гладкий, Дитятьев, Клец (все – «Карпаты»)

Котировки букмекеров:
На победу «Волыни» в среднем букмекеры дают коэффициент 11.00. На победу «Карпат» – 1.33. Проще всего сравнивать котировки букмекеров здесь – на сайте Betscan.

27 мая, суббота
«Волынь»  «Карпаты»
Львов. Стадион «Украина». 17.00
ТВ-трансляция на телеканале «УНИАН»
 Арбитр: Евгений Арановский (Киев)
 Прогноз Sport.ua – 0:2

 

Источник — Sport.ua

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С каким счетом завершится матч «Волынь» – «Карпаты»?
  • 50% (2)
    1. 1:3
  • 25% (1)
    2. 1:2
  • 25% (1)
    3. 1:1
  • 0% (0)
    4. Другой вариант
  • 0% (0)
    5. 3:3
  • 0% (0)
    6. 3:2
  • 0% (0)
    7. 3:1
  • 0% (0)
    8. 3:0
  • 0% (0)
    9. 2:3
  • 0% (0)
    10. 2:2
  • 0% (0)
    11. 2:1
  • 0% (0)
    12. 2:0
  • 0% (0)
    13. 1:0
  • 0% (0)
    14. 0:3
  • 0% (0)
    15. 0:2
  • 0% (0)
    16. 0:1
  • 0% (0)
    17. 0:0
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