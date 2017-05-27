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Ворскла
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Днепр Дн
27.05.2017 17:00   ТВ-трансляция: 

Ворскла – Днепр. Анонс

Чему быть, тому не миновать, но «Днепр» продолжает бороться

  • 27.05.2017 08:41
  • 207 просмотров
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fcdnipro.ua
© fcdnipro.ua
Самый «малокомандный» чемпионат Украины подходит к концу, а на дне турнирной таблицы идет настоящая борьба за выживание. В футбольных кулуарах активно шепчутся о возможном будущем расформировании «Днепра», впрочем, разносить слухи – дело неблагодарное, да и своей игрой днепряне неоднократно доказали, что хотят играть в футбол только на высшем уровне.
 
Футбольный украинский динозавр «Днепр» впервые в своей истории близок к вылету из элиты, но, несмотря на все неудачи, санкции и критику бывалый во всех битвах Дмитрий Михайленко ведет свою юную дружину до конца, и сдаваться не намерен. Хорошей новостью стало возвращение в строй Руслана Ротаня, который сможет помочь «Днепру» в не чужой для себя Полтаве, а также отбывшие дисциплинарное наказание Адамюк и Лунев. Потери же у гостей невелики – дисквалифицированный Влад, место которого может занять Владимир Полевой.
 
«Ворскла» в предстоящем поединке попытается сломить фактор «Днепра», которому полтавчане в нынешнем сезоне проиграли две игры из трех. Подопечные Сачко набрали неплохой ход и уже четыре игры подряд не проигрывают, пропустив лишь однажды. Не сможет команда рассчитывать на Александра Скляра, который, казалось бы, только залечил травму, как тут же перебрал желтых карточек и в грядущем матче не помощник. Впрочем, и без Скляра Сачко есть кого поставить в стартовый состав, тот же отбывший дисквалификацию Чеснаков прекрасно действует на позиции опорного полузащитника.
 
Вспоминая историю противостояний, отметим, что из 43 сыгранных игр 20 раз побеждали днепряне, «бело-зеленые» были сильнее в 9 матчах, еще 14 раз фиксировалась ничья, разница мячей 56:40 в пользу гостей. 21 матч команды сыграли в Полтаве: 8 поражений, 6 побед и 7 ничьих – такова статистика «Ворсклы», разница мячей 24:21 в пользу «Днепра».
 
Обслуживать встречу назначен Ярослав Козык из Мукачева, который в нынешнем сезоне уже судил игры соперников. В 1/8 финала Кубка Украины «Днепр» оказался сильней «Десны» (победа в серии пенальти), а вот в чемпионате «Шахтер» в гостях переиграл подопечных Михайленко. «Ворскла» при судействе Козака сыграла мировую 0:0 в домашнем поединке с «Карпатами».
 
Дмитрий БЕЛОЗЕРЦЕВ
 
Ориентировочные составы:

«Ворскла»: Шуст – Пердута, Даллку, Чижов, Ребенок – Ткачук, Чеснаков – Мякушко, Шарпар, Кравченко – Хлебас

«Днепр»: Лунин – Нагиев, Сваток, Лопыренок, Полевой – Вакулко, Кочергин, Чеберко, Ротань – Лунев, Баланюк

Дисквалифицированные: Скляр («Ворскла») – Влад («Днепр»)

Котировки букмекеров:
На победу «Ворсклы» в среднем букмекеры дают коэффициент 2.43. На победу «Днепра» – 2.88. Проще всего сравнивать котировки букмекеров здесь – на сайте Betscan.

27 мая, суббота
«Ворскла»  «Днепр»
Полтава. Стадион «Ворскла» им. А. Бутовского. 17.00
ТВ-трансляция на телеканале «Футбол 2»
 Арбитр: Ярослав Козык (Мукачево)
 Прогноз Sport.ua – 0:1

 

Источник — Sport.ua

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С каким счетом завершится матч «Ворскла» – «Днепр»?
  • 40% (2)
    1. 2:1
  • 40% (2)
    2. 1:3
  • 20% (1)
    3. 1:2
  • 0% (0)
    4. Другой вариант
  • 0% (0)
    5. 3:3
  • 0% (0)
    6. 3:2
  • 0% (0)
    7. 3:1
  • 0% (0)
    8. 3:0
  • 0% (0)
    9. 2:3
  • 0% (0)
    10. 2:2
  • 0% (0)
    11. 2:0
  • 0% (0)
    12. 1:1
  • 0% (0)
    13. 1:0
  • 0% (0)
    14. 0:3
  • 0% (0)
    15. 0:2
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    16. 0:1
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    17. 0:0
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