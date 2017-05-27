Ворскла – Днепр. Анонс

Самый «малокомандный» чемпионат Украины подходит к концу, а на дне турнирной таблицы идет настоящая борьба за выживание. В футбольных кулуарах активно шепчутся о возможном будущем расформировании «Днепра», впрочем, разносить слухи – дело неблагодарное, да и своей игрой днепряне неоднократно доказали, что хотят играть в футбол только на высшем уровне.

Футбольный украинский динозавр «Днепр» впервые в своей истории близок к вылету из элиты, но, несмотря на все неудачи, санкции и критику бывалый во всех битвах Дмитрий Михайленко ведет свою юную дружину до конца, и сдаваться не намерен. Хорошей новостью стало возвращение в строй Руслана Ротаня, который сможет помочь «Днепру» в не чужой для себя Полтаве, а также отбывшие дисциплинарное наказание Адамюк и Лунев. Потери же у гостей невелики – дисквалифицированный Влад, место которого может занять Владимир Полевой.

«Ворскла» в предстоящем поединке попытается сломить фактор «Днепра», которому полтавчане в нынешнем сезоне проиграли две игры из трех. Подопечные Сачко набрали неплохой ход и уже четыре игры подряд не проигрывают, пропустив лишь однажды. Не сможет команда рассчитывать на Александра Скляра, который, казалось бы, только залечил травму, как тут же перебрал желтых карточек и в грядущем матче не помощник. Впрочем, и без Скляра Сачко есть кого поставить в стартовый состав, тот же отбывший дисквалификацию Чеснаков прекрасно действует на позиции опорного полузащитника.

Вспоминая историю противостояний, отметим, что из 43 сыгранных игр 20 раз побеждали днепряне, «бело-зеленые» были сильнее в 9 матчах, еще 14 раз фиксировалась ничья, разница мячей 56:40 в пользу гостей. 21 матч команды сыграли в Полтаве: 8 поражений, 6 побед и 7 ничьих – такова статистика «Ворсклы», разница мячей 24:21 в пользу «Днепра».

Обслуживать встречу назначен Ярослав Козык из Мукачева, который в нынешнем сезоне уже судил игры соперников. В 1/8 финала Кубка Украины «Днепр» оказался сильней «Десны» (победа в серии пенальти), а вот в чемпионате «Шахтер» в гостях переиграл подопечных Михайленко. «Ворскла» при судействе Козака сыграла мировую 0:0 в домашнем поединке с «Карпатами».

Дмитрий БЕЛОЗЕРЦЕВ

Ориентировочные составы:



«Ворскла»: Шуст – Пердута, Даллку, Чижов, Ребенок – Ткачук, Чеснаков – Мякушко, Шарпар, Кравченко – Хлебас



«Днепр»: Лунин – Нагиев, Сваток, Лопыренок, Полевой – Вакулко, Кочергин, Чеберко, Ротань – Лунев, Баланюк



Дисквалифицированные: Скляр («Ворскла») – Влад («Днепр»)



Котировки букмекеров:

На победу «Ворсклы» в среднем букмекеры дают коэффициент 2.43. На победу «Днепра» – 2.88. Проще всего сравнивать котировки букмекеров здесь – на сайте : Шуст – Пердута, Даллку, Чижов, Ребенок – Ткачук, Чеснаков – Мякушко, Шарпар, Кравченко – Хлебас: Лунин – Нагиев, Сваток, Лопыренок, Полевой – Вакулко, Кочергин, Чеберко, Ротань – Лунев, Баланюк: Скляр («Ворскла») – Влад («Днепр»)На победу «Ворсклы» в среднем букмекеры дают коэффициент 2.43. На победу «Днепра» – 2.88. Проще всего сравнивать котировки букмекеров здесь – на сайте Betscan



27 мая, суббота