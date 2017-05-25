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В воскресенье Франческо Тотти проведет последний матч за Рому

Капитан римлян объявил об уходе из клуба

  • 25.05.2017 23:05
  • 501 просмотров
  • 2 комментария
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В воскресенье Франческо Тотти проведет последний матч за Рому

Франческо Тотти объявил, что в субботу сыграет последний матч за «Рому».

«Рома» – «Дженоа», воскресенье 28 мая. Последний раз, когда я могу надеть майку «Ромы».

Не могу объяснить вам парой слов, что значили, значат и всегда будут значить для меня эти цвета.

Чувствую, что моя страсть к футболу никогда не пройдет. Эта моя страсть так сильна, что я не могу представить, что больше никогда не смогу подпитывать себя ею.

С понедельника я снова готов идти вперед. Я готов к новому вызову», – написал Тотти в Twitter.

В текущем сезоне Тотти провел 17 матчей за римский клуб, забил 2 гола.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    LobanovskiyV
      LobanovskiyV, 25.05.2017 23:17
    +6
    Карьера достойная уважения! Жалко, когда уходят такие футболисты!
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    Yaroslav Polishchuk
      Yaroslav Polishchuk, 25.05.2017 23:45
    0
    "субботу сыграет последний матч за «Рому».

    «Рома» – «Дженоа», воскресенье 28 мая."
    sport.ua так в субботу или в воскресенье???
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