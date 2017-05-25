В воскресенье Франческо Тотти проведет последний матч за Рому

Франческо Тотти объявил, что в субботу сыграет последний матч за «Рому».

«Рома» – «Дженоа», воскресенье 28 мая. Последний раз, когда я могу надеть майку «Ромы».

Не могу объяснить вам парой слов, что значили, значат и всегда будут значить для меня эти цвета.

Чувствую, что моя страсть к футболу никогда не пройдет. Эта моя страсть так сильна, что я не могу представить, что больше никогда не смогу подпитывать себя ею.

С понедельника я снова готов идти вперед. Я готов к новому вызову», – написал Тотти в Twitter.

В текущем сезоне Тотти провел 17 матчей за римский клуб, забил 2 гола.