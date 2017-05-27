Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню
31-й тур
Звезда
:
Сталь Каменское
27.05.2017 17:00   ТВ-трансляция: 

Звезда – Сталь. Анонс

Как забить «Стали» «Звезде» по-прежнему неведомо

  • 27.05.2017 07:10
  • 88 просмотров
  • 0 комментария
Метки
pfcstal.com
© pfcstal.com
Чем меньше матчей остается до завершения нынешнего чемпионата, а их уже осталось всего 9, тем меньше интриги остается в турнирной таблице. И если уж у тренеров команд в интервью превалирующим стало слово «мотивация», то журналистам, чтобы как-то подогреть интерес к матчам чемпионата Украины, приходится выискивать хотя бы какую-то зацепку. По одному из трех сегодняшних матчей, которые пройдут параллельно в трех городах, кое-что все-таки есть, и оно лежит на поверхности.
 
В нижней части турнирной таблицы команды никак не разберутся со своими окончательными местами по итогу сезону, и только у луцкой «Волыни» её последняя позиция непоколебима. У остальных же пяти команд перемещения еще вполне реальны, в том числе, и у участников матча, который пройдет в Кропивницком, где «Звезда» будет принимать «Сталь».
 
Хозяева поля к сегодняшней игре готовились с замечательным настроением, и почему бы ему не быть, если команда не проигрывает уже 4 тура, набрав в них 8 очков. И хотя до эталонных образцов игры «Звезде» еще работать и работать, но есть результат, а на его позитиве и работается легче и интереснее. Конечно, чем ближе июнь, тем футболистам тренировочный процесс футболистам дается сложнее, но все-таки в матче со «Сталью» у подопечных Романа Монарева есть три мотивирующих фактора.
 
Во-первых, победа сравнивает их со «сталеварами» по очкам, и хотя обойти их в турнирной таблице не удастся, но с учетом того, что в заключительном туре «Сталь» и «Ворскла» играют между собой, плацдарм у «Звезды», чтобы финишировать выше, чем на девятом месте, будет неплохим. Во-вторых, кропивничане в трех предыдущих матчах так и не смогли хотя бы раз одолеть «сталеваров». Более того, не забили ни одного мяча! И это – в-третьих. Отсчет истории взаимоотношений команд на уровне Премьер-лиги начался с 9-го тура, когда в Кропивницком соперники отбегали по результативности вхолостую, но получили за это по одному очку. Еще два поединка «Звезда» и «Сталь» провели уже этой весной в Днепре, и после них кропивничане отправлялись восвояси ни с чем – 0:3 и 0:1.
 
В своем последнем матче, уступив «Днепру», «Сталь», конечно же, огорчила поклонников этой команды. Но самой разочарованной персоной от неудачи в днепровском дерби был наставник «сталеваров» Леонид Кучук. Мы так никогда и не узнаем, что Леонид Кучук рассказывал футболистам сразу после финального свистка, когда они еще не успели покинуть пределы поля, собрав их в круг. Как никогда и не узнаем, какую же оценку уважаемый тренер дал всей игре против «Днепра» в целом. Поскольку не дал комментариев ни официальному транслятору, и не пришел на послематчевую пресс-конференцию.
 
В связи с этим было интересно разобраться, а что по поводу такого игнорирования говорит основной документ, по которому проводится чемпионат в Премьер-лиге, а это «Регламент». А в нем в статье 50, пункт 7 говорится: «У разі неявки головного тренера або футболіста для зйомки флеш-інтерв’ю, клуб повинен впродовж семи діб після закінчення матчу перерахувати на п/р УПЛ обов’язковий грошовий внесок у сумі 5 000 грн.». Интересно, денюжка на счет УПЛ уже упала, или должна вот-вот упасть? Но если с флеш-интервью ситуация очевидная «не ходишь – заплати», то с послематчевыми пресс-конференциями сложнее.
 
Есть в «Регламенте» статья под номером 52 «Прес-конференція після матчу», в которой целых 14 пунктов. Пункт под номером 1 гласит: «Після закінчення матчу чемпіонату, Кубка та Суперкубка клуб-господар повинен провести прес-конференцію у залі прес-центру стадіону з обов’язковою участю головних тренерів обох команд». Мы как-то уже свыклись, что «обов’язкова участь головних тренерів» не такая уж и «обов’язкова». Не раз уже тренер «Волыни» Владимир Дикий давал комментарии вместо Виталия Кварцяного, даже в тех случаях, когда тот был на матче – последнюю игру лучан в расчет не берем. Далее. Юрий Коваль выступает сейчас в качестве пресс-секретаря Юрия Вернидуба. Даже у «Шахтера» Нуну Кампуш разок выступил вместо Паулу Фонсеки. Но самое интересное, что в статье 52 нет ни слова о финансовых санкциях тогда, когда ни сам главный тренер, ни вообще кто-либо из представителей команды на пресс-конференцию так и не пришел. А раз так, значит, и в дальнейшем ситуация не изменится. Не захотелось тренеру прийти, и нет на него управы. Хотя, если откровенно говорить, от кого-кого подобного можно было ждать, но только не от Леонида Кучука, который после хороших игр своей команды и воспитанность, и толерантность, и обаяние в одном лице.
 
Киевский арбитр Николай Балакин проведет сегодня свой 17-й матч в Премьер-лиге. «Звезду» на поле он выведет впервые, а «Сталь» в пяти играх при его арбитраже трижды выиграла и дважды проиграла, мячи 8:5.
 
Ростислав ОРЕХОВ
 
Ориентировочные составы:
 
«Звезда»: Паст, Кучеренко, Перейра, Фатеев, Ситало, Полегенько, Дрышлюк, Драченко, Загальский, Збунь, Эсеола
 
«Сталь»: Панькив, Ищенко, Довгий, Стаменкович, Леандро, Васин, Карасюк, Э. Малакян, Пашаев, Карикари, Дебелко 
 
Дисквалифицированные: Шабанов («Сталь») 
 
Котировки букмекеров:
На победу «Звезды» в среднем букмекеры дают коэффициент 2.79. На победу «Стали» – 2.48. Проще всего сравнивать котировки букмекеров здесь – на сайте Betscan.

27 мая, суббота
«Звезда»  «Сталь»
Кропивницкий. Стадион «Звезда». 17.00
ТВ-трансляция на канале «Футбол 1»
 Арбитр: Николай Балакин (Киев)
 Прогноз Sport.ua – 1:0

 

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

С каким счетом завершится матч «Звезда» – «Сталь»?
  • 0% (0)
    1. Другой вариант
  • 0% (0)
    2. 2:3
  • 0% (0)
    3. 1:3
  • 0% (0)
    4. 1:2
  • 0% (0)
    5. 0:3
  • 0% (0)
    6. 0:2
  • 0% (0)
    7. 0:1
  • 0% (0)
    8. 3:3
  • 0% (0)
    9. 3:2
  • 0% (0)
    10. 2:2
  • 0% (0)
    11. 3:1
  • 0% (0)
    12. 2:1
  • 0% (0)
    13. 1:1
  • 0% (0)
    14. 3:0
  • 0% (0)
    15. 2:0
  • 0% (0)
    16. 1:0
  • 0% (0)
    17. 0:0
Проголосовали — 0 Результаты опроса
В опросах могут участвовать только зарегистрированные пользователи.
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.
Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.