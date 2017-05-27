Звезда – Сталь. Анонс

Чем меньше матчей остается до завершения нынешнего чемпионата, а их уже осталось всего 9, тем меньше интриги остается в турнирной таблице. И если уж у тренеров команд в интервью превалирующим стало слово «мотивация», то журналистам, чтобы как-то подогреть интерес к матчам чемпионата Украины, приходится выискивать хотя бы какую-то зацепку. По одному из трех сегодняшних матчей, которые пройдут параллельно в трех городах, кое-что все-таки есть, и оно лежит на поверхности.

В нижней части турнирной таблицы команды никак не разберутся со своими окончательными местами по итогу сезону, и только у луцкой «Волыни» её последняя позиция непоколебима. У остальных же пяти команд перемещения еще вполне реальны, в том числе, и у участников матча, который пройдет в Кропивницком, где «Звезда» будет принимать «Сталь».

Хозяева поля к сегодняшней игре готовились с замечательным настроением, и почему бы ему не быть, если команда не проигрывает уже 4 тура, набрав в них 8 очков. И хотя до эталонных образцов игры «Звезде» еще работать и работать, но есть результат, а на его позитиве и работается легче и интереснее. Конечно, чем ближе июнь, тем футболистам тренировочный процесс футболистам дается сложнее, но все-таки в матче со «Сталью» у подопечных Романа Монарева есть три мотивирующих фактора.

Во-первых, победа сравнивает их со «сталеварами» по очкам, и хотя обойти их в турнирной таблице не удастся, но с учетом того, что в заключительном туре «Сталь» и «Ворскла» играют между собой, плацдарм у «Звезды», чтобы финишировать выше, чем на девятом месте, будет неплохим. Во-вторых, кропивничане в трех предыдущих матчах так и не смогли хотя бы раз одолеть «сталеваров». Более того, не забили ни одного мяча! И это – в-третьих. Отсчет истории взаимоотношений команд на уровне Премьер-лиги начался с 9-го тура, когда в Кропивницком соперники отбегали по результативности вхолостую, но получили за это по одному очку. Еще два поединка «Звезда» и «Сталь» провели уже этой весной в Днепре, и после них кропивничане отправлялись восвояси ни с чем – 0:3 и 0:1.

В своем последнем матче, уступив «Днепру», «Сталь», конечно же, огорчила поклонников этой команды. Но самой разочарованной персоной от неудачи в днепровском дерби был наставник «сталеваров» Леонид Кучук. Мы так никогда и не узнаем, что Леонид Кучук рассказывал футболистам сразу после финального свистка, когда они еще не успели покинуть пределы поля, собрав их в круг. Как никогда и не узнаем, какую же оценку уважаемый тренер дал всей игре против «Днепра» в целом. Поскольку не дал комментариев ни официальному транслятору, и не пришел на послематчевую пресс-конференцию.

В связи с этим было интересно разобраться, а что по поводу такого игнорирования говорит основной документ, по которому проводится чемпионат в Премьер-лиге, а это «Регламент». А в нем в статье 50, пункт 7 говорится: «У разі неявки головного тренера або футболіста для зйомки флеш-інтерв’ю, клуб повинен впродовж семи діб після закінчення матчу перерахувати на п/р УПЛ обов’язковий грошовий внесок у сумі 5 000 грн.». Интересно, денюжка на счет УПЛ уже упала, или должна вот-вот упасть? Но если с флеш-интервью ситуация очевидная «не ходишь – заплати», то с послематчевыми пресс-конференциями сложнее.

Есть в «Регламенте» статья под номером 52 «Прес-конференція після матчу», в которой целых 14 пунктов. Пункт под номером 1 гласит: «Після закінчення матчу чемпіонату, Кубка та Суперкубка клуб-господар повинен провести прес-конференцію у залі прес-центру стадіону з обов’язковою участю головних тренерів обох команд». Мы как-то уже свыклись, что «обов’язкова участь головних тренерів» не такая уж и «обов’язкова». Не раз уже тренер «Волыни» Владимир Дикий давал комментарии вместо Виталия Кварцяного, даже в тех случаях, когда тот был на матче – последнюю игру лучан в расчет не берем. Далее. Юрий Коваль выступает сейчас в качестве пресс-секретаря Юрия Вернидуба. Даже у «Шахтера» Нуну Кампуш разок выступил вместо Паулу Фонсеки. Но самое интересное, что в статье 52 нет ни слова о финансовых санкциях тогда, когда ни сам главный тренер, ни вообще кто-либо из представителей команды на пресс-конференцию так и не пришел. А раз так, значит, и в дальнейшем ситуация не изменится. Не захотелось тренеру прийти, и нет на него управы. Хотя, если откровенно говорить, от кого-кого подобного можно было ждать, но только не от Леонида Кучука, который после хороших игр своей команды и воспитанность, и толерантность, и обаяние в одном лице.

Киевский арбитр Николай Балакин проведет сегодня свой 17-й матч в Премьер-лиге. «Звезду» на поле он выведет впервые, а «Сталь» в пяти играх при его арбитраже трижды выиграла и дважды проиграла, мячи 8:5.

Ростислав ОРЕХОВ

Ориентировочные составы:

«Звезда»: Паст, Кучеренко, Перейра, Фатеев, Ситало, Полегенько, Дрышлюк, Драченко, Загальский, Збунь, Эсеола

«Сталь»: Панькив, Ищенко, Довгий, Стаменкович, Леандро, Васин, Карасюк, Э. Малакян, Пашаев, Карикари, Дебелко

Дисквалифицированные: Шабанов («Сталь»)

Котировки букмекеров:

На победу «Звезды» в среднем букмекеры дают коэффициент 2.79. На победу «Стали» – 2.48. Проще всего сравнивать котировки букмекеров здесь – на сайте Betscan



27 мая, суббота