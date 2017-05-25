Марку Силва покинул Халл Сити

«Халл» объявил об уходе Марку Силвы с поста главного тренера. Клуб, вылетевший по итогам сезона в Чемпионшип, приступает к поискам нового специалиста. Напомним, что 39-летний португалец, здорово себя зарекомендовавший в «Олимпиакосе», прибыл в «Халл» только в середине сезона. Несмотря на сжатые сроки, Марку удалось наладить игру «тигров», благодаря чему команда получила неплохие шансы на сохранение прописки в Премьер-Лиги.

Спад на финише сезона уничтожил надежды «Халла» на выживание, зато Силва заслужил признание из других клубов. Естественно, что продолжать работу в Чемпионшипе Марку не пожелал.

После переговоров с владельцами «Халла» Силва оставил свой пост и, по слухам, вылетел на подписание контракта с «Порту». Есть вероятность, что Марку все-таки останется в Премьер-Лиге: его кандидатурой заинтересовались в «Уотфорде» и «Кристал Пэлас».