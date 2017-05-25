Черкасский Днепр остается без финансирования

Президент «Черкасского Днепра» Владимир Лашкул заявил о прекращении финансирования клуба.

«Принимая во внимание все обстоятельства, которые на данном историческом этапе сопровождают футбольный клуб «Черкасский Днепр» и его команду мастеров, мое неудовлетворительное состояние здоровья, который требует строгого соблюдения рекомендаций врачей по реабилитации физических кондиций, я был вынужден обнародовать это обращение участникам внеочередного общего собрания общественной организации «Футбольный клуб «Черкасский Днепр».

«Благодаря поддержке Корпорации и ее учредителей команда финиширует в чемпионате Украины по футболу сезона 2016/2017 годов, футболисты получат заработную плату и расчеты за выполненную работу, но начиная с 2 июня 2017 Корпорация не будет направлять финансовый ресурс на содержание команды мастеров и футбольного клуба «Черкасский Днепр» и развитие его инфраструктуры», - заявил Лашкул.