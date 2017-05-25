Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Черкасский Днепр остается без финансирования

Черкасский клуб под угрозой исчезновения

  • 25.05.2017 22:55
  • 741 просмотров
  • 5 комментария
Метки
ckdnipro.com.ua
© ckdnipro.com.ua

Президент «Черкасского Днепра» Владимир Лашкул заявил о прекращении финансирования клуба.

«Принимая во внимание все обстоятельства, которые на данном историческом этапе сопровождают футбольный клуб «Черкасский Днепр» и его команду мастеров, мое неудовлетворительное состояние здоровья, который требует строгого соблюдения рекомендаций врачей по реабилитации физических кондиций, я был вынужден обнародовать это обращение участникам внеочередного общего собрания общественной организации «Футбольный клуб «Черкасский Днепр».

«Благодаря поддержке Корпорации и ее учредителей команда финиширует в чемпионате Украины по футболу сезона 2016/2017 годов, футболисты получат заработную плату и расчеты за выполненную работу, но начиная с 2 июня 2017 Корпорация не будет направлять финансовый ресурс на содержание команды мастеров и футбольного клуба «Черкасский Днепр» и развитие его инфраструктуры», - заявил Лашкул.

Источник — ФК Черкасский Днепр

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Patriot UA
      Patriot UA, 25.05.2017 23:14
    0
    три хокейних клуби. один футбольний на один день забагато. без ригів тут не обійшлося....
    Ссылка
    Vadim Kuzmenko
      Vadim Kuzmenko, 25.05.2017 23:19
    +4
    И это команда которая должна была играть в этом сезоне в УПЛ. Привет всем кто хочет 16 команд в УПЛ
    Ссылка
    Coffkin
    Coffkin, 25.05.2017 23:24
    -1
    3.14рас одним словом..от така рекомендація
    Ссылка
    azhiv
      azhiv, 25.05.2017 23:40
    -1
    Следующая новость: - Коломойский покупает Черкасский Днепр.
    Ссылка
    Yaroslav Polishchuk
      Yaroslav Polishchuk, 25.05.2017 23:47
    0
    это уже не кризис, а просто пропасть...
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.