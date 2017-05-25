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Роналду сыграет на Кубке Конфедераций в России

Сборная Португалии назвала состав на Кубок Конфедераций

  • 25.05.2017 22:04
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Тренерский штаб сборной Португалии огласил состав команды на матчи Кубка Конфедераций-2017, который пройдет в июне в России.

вратари: Руй Патрисиу, Бету, Жосе Са.

защитники: Седрик Суариш, Нелсон Семеду, Пепе, Бруну Алвеш, Жозе Фонти, Луиш Нету, Элизеу, Рафаэл Геррейру;

полузащитники: Данилу Перейра, Виллиам Карвалью, Жоау Моутинью, Андре Гомеш, Адриен, Жоау Мариу, Луиш Мигел Пиззи;

нападающие: Бернарду Силва, Желсон Мартинш, Рикарду Куарежма, Криштиану Роналду, Нани, Андре Силва.

Источник — Sport.ua

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