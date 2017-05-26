Олимпик и Александрия в Киеве сыграли без забитых мячей

Кому-кому, а участникам матча в Киеве на стадионе «Динамо», где «Олимпик» принимал «Александрию», мотивации было не занимать. Команда Романа Санжара, с одной стороны, оставаясь претендентом на бронзовые медали, с другой – при неудачном стечении обстоятельств могла и выпасть из еврокубковой зоны. У подопечных же Владимира Шарана было более жесткое положение. Не сумев одолеть в прошлом туре «Черноморец», александрийцам, чтобы стать пятыми, очки очень нужны были именно сегодня, ведь чемпионат команда завершает матчем против «Шахтера».

Гости веселее начали игру, за минуту-другую закрепившись на половине «Олимпика». На 5-й минуте «Александрии» удалось заработать штрафной – дистанция была такой, что можно было серьезно озадачить Махарадзе. Но Запорожан решил не бить, а выполнить навес, и мяч улетел за пределы поля. Через минуту Брикнер ответил неточным ударом по воротам, «Олимпик» полностью включился в игру, которая пошла, как порой говорят, на встречных курсах.

Стоило «Александрии» провести затяжную атаку, которую низовым ударом по центру ворот завершил Огиря, как незамедлительно последовал ответ со стороны «Олимпика», и уже Моха проверил Леванидова ударом слева в ближний угол – вратарь там и находился.

Хорошо известно, сколь опасными могут быть стандарты в исполнении обеих команд. Вот и в этой игре, стоило кому-либо заработать штрафной или угловой, как у владений Леванидова и Махарадзе становилось горячо. На 18-й минуте после углового от Богданова в штрафной гостей вспыхнул небольшой пожар, но защитникам таки удалось вынести мяч. А вот «Александрия» после углового на 24-й минуте просто обязана была открывать счет. Басов в касание пробил после навеса Поляруса, Махарадзе в броске среагировал на удар метров с десяти, но отбил мяч прямо на Пономаря, который был перед открытым углом ворот. Нужно было только попасть, но Пономар непостижимым образом пробил в сетку с внешней стороны. Не смог александриец переиграть вратарь «Олимпика» и спустя несколько минут, когда наносил удар из пределов штрафной.

Допустив две ошибки, которые могли завершиться неприятностями, дончане сделали выводы, и предпочли не искушать судьбу. «Олимпики» подолгу контролировали мяч в середине поля, а вперед шли очень осторожно, с оглядкой на свои ворота. Нули на табло стадиона «Динамо» стали итогом первого тайма, но в данном конкретном случае назвать их закономерными было сложно – «Александрия» свой мяч забивать была обязана.

Перерыв не изменил рисунок игры, но невозможно было не заметить, что «Александрия» с большим настроением шла вперед, в то время как «Олимпик» переключался на атаку очень взвешенно, когда этому благоприятствовала ситуация на поле. Как результат, мяч очень редко гостил в штрафных обеих команд, а в надежде добиться результата соперникам пришлось полагаться на дальние удары. В середине тайма Брикнер дважды пристреливался к воротам – в первом случае мяч пролетел рядом со стойкой, во втором – надежно сыграл Леванидов. Махарадзе же реально помог своей команде, когда «перекусил» опасный прострел Грицука справа вдоль ворот – Пономар уже был готов нанести удар по воротам.

Нули на табло полностью устраивали «Олимпик», и вскоре хозяева поля при любой потере мяча большими силами откатывались на свою половину, а впереди расчет был сделан на то, что где-то шанс в контратаке создать удастся. На 76-й минуте Поступаленко идеальной передачей вывел Сергийчука один на один с Леванидовым, тот, обыграв голкипера, вынужден был сместиться влево, и хотя ворота были уже пустыми, форвард «Олимпика» пробил рядом со штангой. Это был лучший момент команды Романа Санжара, который, как оказалось, и был последним в матче из тех, которые можно считать голевыми.

0:0 – ничья позволила решить команде Романа Санжара задачу по выходу в квалификацию Лиги Европы. Да и для «Александрии», учитывая, что в параллельном матче «Черноморец» проиграл «Заре», ничейный результат был вполне приемлемым.

Анатолий ПОДВОЙСКИЙ



«Олимпик» – «Александрия» – 0:0

«Олимпик»: Заури Махарадзе, Антон Поступаленко (Виталий Гошкодеря, '76), Виталий Федорив, Дмитрий Гришко, Моха Рхарсалла (Дмитрий Немчанинов, '91), Эмерсон, Андрей Богданов, Иван Брикнер, Сергей Гринь (Иван Матяж, '80), Сергей Шестаков, Михаил Сергийчук

«Александрия»: Владислав Леванидов, Сергей Басов, Сергей Симинин, Сергей Чеботаев, Андрей Запорожан, Андрей Цуриков, Артем Полярус, Василий Грицук, Владислав Огиря, Виталий Пономар, Станислав Кулиш

Арбитр: Константин Труханов (Харьков)



Антон Поступаленко, 14. - Станислав Кулиш, 26. Андрей Цуриков, 50. Сергей Чеботаев, 62. Антон Поступаленко, 14.- Станислав Кулиш, 26. Андрей Цуриков, 50. Сергей Чеботаев, 62.

Удары (в створ): 7 (2) – 5 (3).

Угловые: 5 – 4.

Офсайды: 1 – 0.

Протокольные данные будут сверены с официальными после их публикации.