Сборные Украины и Венгрии сыграют матч легенд в Ужгороде

30 травня, в Ужгороді національна збірна України серед ветеранів проведе товариський матч проти команди Угорщини, присвячений 25-річчю першого поєдинку в історії «синьо-жовтих».



25 років тому – 29 квітня 1992-го - національна збірна України саме в Ужгороді, на стадіоні «Авангард», проти команди Угорщини зіграла перший поєдинок у своїй історії. На честь цієї дати на ужгородській арені буде встановлено меморіальну дошку.



Організаторами зустрічі виступили Федерація футболу України, Угорська Федерація футболу, Федерація футболу Закарпатської області та Асоціація ветеранів футболу України. Святковий футбольний вечір 30-го травня розпочнеться о 17:00. В урочистостях з нагоди визначної події візьмуть участь президент Федерації футболу України - Андрій Павелко та його колега з Угорщини - Шандор Чані.



Після урочистого відкриття матчу на поле «Авангарду» вийдуть збірні ветеранів України та Угорщини, у складах яких зіграють футболісти, котрі брали участь у історичному для «синьо-жовтих» матчі. Головний тренер національної збірної України серед ветеранів Анатолій Дем’яненко запросив на гру проти Угорщини таких гравців:



воротарі: Віктор Гришко, Ігор Кутєпов;



захисники: Юрій Шелепницький, Сергій Беженар, Володимир Єзерський, В’ячеслав Свідерський, Андрій Оксимець, В’ячеслав Шевчук;



півзахисники: Юрій Сак, Андрій Анненков, Сергій Ковалець, Юрій Мороз, Віталій Косовський, Олег Шелаєв, Сергій Назаренко, Дмитро Пінчук.



нападники: Іван Гецко, Сергій Гусєв, Сергій Нагорняк, Андрій Воробей, Олексій Бєлік.



Команда Угорщини, яка виступатиме під керівництвом Імре Геллеї, прибуде до Ужгорода в такому складі:



воротарі: Андруш Йожеф, Власак Гейза;



захисники: Тамаш Монош, Чобо Фехер, Андраш Телек, Гейза Месоль, Ласло Єгер, Андраш Чех, Шандор Шаллаі, Іштван Шаллої;



півзахисники: Габор Халмаї, Аттіла Пінтер, Габор Мартон, Отто Вінце, Дьордь Вебер, Бейло Іллейш, Лайош Детарі, Шандор Йенеї;



нападники: Тібор Домбі, Імре Тєкєлі, Роберт Вальтнер, Іштван Вінце