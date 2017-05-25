Шахтер сыграет с Динамо без Срны, Степаненко, Ракицкого и Пятова

Ну и о каком развитии хоккея на Украине идет речь?! Ведь совсем такими темпами умрет ваш хоккей, ...

в ростов!

как можно такую хрень написать

Потому что в Харьков можно привезти "верных" болельщиков с Донбасса!!! А в Киев видать ...

Не пойму,им что,футбол надоел? Для кого они берегут силы? Может они уже в отпуску и чемпионат дои...

для того чтобы этот матч увидели харьковские болельщики на хорошем стадионе в живую

це уже неповага у спортивному плані. напіврезервом обіграти хочуть .......