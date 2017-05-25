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Шахтер сыграет с Динамо без Срны, Степаненко, Ракицкого и Пятова

Лидеры «горняков» пропустят матч против столичного клуба

  • 25.05.2017 21:51
  • 726 просмотров
  • 7 комментария
Метки
СЭ в Украине
© СЭ в Украине

Стал известен состав «Шахтера», который отправился в 20:30 в Харьков на матч чемпионата Украины с киевским «Динамо». Главный тренер «горняков» Паулу Фонсека взял на матч с принципиальным соперником 20 игроков.

Вратари: Шевченко, Каниболоцкий, Кудрик

Защитники: Бутко, Кобин, Кривцов, Кучер, Ордец, Азеведо

Полузащитники: Коваленко, Малышев, Танковский, Алан Патрик, Дентиньо, Зубков, Марлос, Майсон, Бернард

Нападающие: Феррейра, Бланко-Лещук

Из игроков основного состава в делегацию не попали и, соответственно, не сыграют с «Динамо» Срна, Пятов, Ракицкий, Степаненко и Исмаили.

Источник — terrikon.com

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Комментарии
    zirkaa
      zirkaa, 25.05.2017 21:55
    -3
    Вот интересно, Шахтер и Олимпик играли свой матч в Киеве аргументируя это тем, что обе команды базируются в Киеве и нету смысла лететь в Харьков. Плюс экономия на перелете. Так почему же кроты этот матч в Киеве играть не захотели? матч же ничего не решает
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    Patriot UA
      Patriot UA, 25.05.2017 22:04
    +1
    це уже неповага у спортивному плані. напіврезервом обіграти хочуть .......
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    Илья Лычагин
    online
      Илья Лычагин, 25.05.2017 22:06
    +2
    для того чтобы этот матч увидели харьковские болельщики на хорошем стадионе в живую
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    alex8-48
    alex8-48, 25.05.2017 22:11
    -2
    Не пойму,им что,футбол надоел? Для кого они берегут силы? Может они уже в отпуску и чемпионат доигрывают те,у кого было мало игровой практики? А им,что практика уже не нужна? Шева,вроде,собирает сборную из тех,у кого больше практики. А может сборники Шахтёра положили большой "Х" и на сборную,и на Украину?
    Вопросов много,а ответ один-кто платит,тот и музыку заказывает и наплевать рыжему на всех и прежде всего на болел Шахтёра,которые будут приходить на такие матчи.
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    moris24
      moris24, 25.05.2017 22:17
    +1
    zirkaa, 25.05.2017 21:55
    Вот интересно, Шахтер и Олимпик играли свой матч в Киеве аргументируя это тем, что обе команды базируются в Киеве и нету смысла лететь в Харьков. Плюс экономия на перелете. Так почему же кроты этот матч в Киеве играть не захотели? матч же ничего не решает
    Потому что в Харьков можно привезти "верных" болельщиков с Донбасса!!! А в Киев видать дорого и страшно...
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    Илья Лычагин
    online
      Илья Лычагин, 25.05.2017 22:19
    0
    alex8-48, 25.05.2017 22:11
    Не пойму,им что,футбол надоел? Для кого они берегут силы? Может они уже в отпуску и чемпионат доигрывают те,у кого было мало игровой практики? А им,что практика уже не нужна? Шева,вроде,собирает сборную из тех,у кого больше практики. А может сборники Шахтёра положили большой "Х" и на сборную,и на Украину?
    Вопросов много,а ответ один-кто платит,тот и музыку заказывает и наплевать рыжему на всех и прежде всего на болел Шахтёра,которые будут приходить на такие матчи.
    как можно такую хрень написать
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    ihateyoubaby
    online
      ihateyoubaby, 25.05.2017 22:22
    -1
    в ростов!
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