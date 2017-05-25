Шахтер сыграет с Динамо без Срны, Степаненко, Ракицкого и Пятова

Стал известен состав «Шахтера», который отправился в 20:30 в Харьков на матч чемпионата Украины с киевским «Динамо». Главный тренер «горняков» Паулу Фонсека взял на матч с принципиальным соперником 20 игроков.
Вратари: Шевченко, Каниболоцкий, Кудрик
Защитники: Бутко, Кобин, Кривцов, Кучер, Ордец, Азеведо
Полузащитники: Коваленко, Малышев, Танковский, Алан Патрик, Дентиньо, Зубков, Марлос, Майсон, Бернард
Нападающие: Феррейра, Бланко-Лещук
Из игроков основного состава в делегацию не попали и, соответственно, не сыграют с «Динамо» Срна, Пятов, Ракицкий, Степаненко и Исмаили.
Источник — terrikon.com
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Вопросов много,а ответ один-кто платит,тот и музыку заказывает и наплевать рыжему на всех и прежде всего на болел Шахтёра,которые будут приходить на такие матчи.
Вопросов много,а ответ один-кто платит,тот и музыку заказывает и наплевать рыжему на всех и прежде всего на болел Шахтёра,которые будут приходить на такие матчи.
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