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Відбудеться підписання меморандуму про співпрацю між КМДА та ФФУ

Столиця України починає підготовку до фіналу Ліга чемпіонів

  • 25.05.2017 21:41
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У п’ятницю, 26 травня о 12:30 у мерії відбудеться підписання меморандуму про співпрацю між Київською міською державною адміністрацією та Федерацією футболу України щодо підготовки до проведення в столиці України фіналу Ліги Чемпіонів УЄФА сезону 2017/18 років.

Документ підписуватимуть київський міський голова Віталій Кличко та президент Федерації футболу України Андрій Павелко.

Источник — Федерация футбола Украины

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