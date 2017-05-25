Відбудеться підписання меморандуму про співпрацю між КМДА та ФФУ

У п’ятницю, 26 травня о 12:30 у мерії відбудеться підписання меморандуму про співпрацю між Київською міською державною адміністрацією та Федерацією футболу України щодо підготовки до проведення в столиці України фіналу Ліги Чемпіонів УЄФА сезону 2017/18 років.
Документ підписуватимуть київський міський голова Віталій Кличко та президент Федерації футболу України Андрій Павелко.
Источник — Федерация футбола Украины
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