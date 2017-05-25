Сергей КОВАЛЕЦ: «Матчи Динамо и Шахтера всегда в центре внимания»

В пятницу, 26 мая в рамках 31-го тура Лиги Пари-Матч состоится очередная дуэль лидеров отечественного футбола: «Шахтер» в Харькове примет «Динамо». Своим прогнозом на этот матч поделился известный отечественный тренер и футбольный эксперт Сергей Ковалец, возглавлявший молодежную сборную Украины, успешно работавший в чемпионатах Словакии и Литвы.
- Пусть турнирного значения эта игра уже не имеет, но это важный матч с точки зрения престижа. «Динамо» проиграло три поединка кряду, что болезненно воспринимается как самой командой, так и болельщиками. Сергей Ребров дает шанс проявить себя резервистам, но они пока не оправдывают доверия. Киевлянам важно прервать неудачную серию, чтобы с оптимизмом смотреть в будущее. Также тренерам важно понять, с кем можно двигаться дальше, строить команду, а кто, быть может, уже исчерпал себя.
Какое бы место не занимали «Динамо» и «Шахтер», матчи между ними всегда находятся в центре внимания, причем не только отечественных болельщиков и специалистов. «Шахтер» снова захочет доказать, что заслуженно выиграл все внутренние трофеи, что сильнее динамовцев. В то же время важно, чтобы команды показали интересную игру, чтобы порадовали зрителей. В этом сезоне были матчи, когда результат стоял во главе угла, и зрелищность отходила на второй план. Все-таки это центральное противостояние нашего чемпионата и очень хочется, чтобы болельщики получали удовольствие от таких матчей, чтобы хотели приходить снова и снова.
А что касается прогноза, то, на мой взгляд, обе команды забьют голы, но выиграет «Шахтер». Команда Паулу Фонсеки находится в лучшем психологическом состоянии, это может сыграть ключевую роль, - считает Сергей Иванович.
Источник — Footboom
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