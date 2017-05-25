СИДОРЧУК: Хочется не дверью хлопнуть, а реабилитироваться перед фанами

Сегодня киевское «Динамо» прибыло в Харьков, где завтра «бело-синие» проведут матч 31-го тура чемпионата Украины с донецким «Шахтером». Перед этим поединком полузащитник киевлян Сергей Сидорчук пообщался с журналистами.



— В какой мере удалось прийти в себя и настроиться на работу после трех поражений подряд? Все-таки такая череда неудач для «Динамо» — это наверняка серьезный удар...

— Понятно, что сейчас в психологическом плане тяжело. Но я уже как-то говорил, что трудности преодолеваются только через труд. Могу сказать за себя: рук я не опускаю, потому что понимаю, что впереди есть еще два матча чемпионата, а затем — два матча сборной. Уверен, что такой же настрой и у остальных ребят. Есть, к чему готовиться, есть ради чего посвящать себя работе.



— Один из экспертов, комментируя текущую ситуацию, сказал, что для «Динамо» сейчас лучше всего, чтобы этот сезон побыстрее закончился. Витают сейчас такие настроения в команде? Или же все-таки есть желание хлопнуть дверью?

— Хочется не дверью хлопнуть, а хоть как-то реабилитироваться в глазах наших болельщиков, которые поддерживали нас в каждом матче, а перед кубковым финалом с «Шахтером» организовали эффектный перфоманс. Очень хочется подарить им хоть какую-то радость! И именно в этом сейчас наша главная мотивация.



— Впереди — не просто очередной матч, а еще один поединок с «Шахтером». Учитывая психологическую составляющую, это плюс или минус для вашей команды?

— Даже не знаю... Наверное, уже после матча с «Шахтером» можно будет ответить на этот вопрос. Повторюсь: сейчас все наши мысли — о наших болельщиках. Самое страшное — это когда ты не оправдываешь чьих-то надежд. Поэтому сейчас мы очень хотим хотя бы отчасти оправдать надежды тех людей, которые еще верят в нас.



— «Динамо» за последнее время провело два матча с «Шахтером», и оба проиграло. Сейчас, накануне третьего свидания с «горняками», есть понимание, за счет чего можно все-таки обыграть донецкую команду?

— Это, наверное, в большей мере вопрос к тренерскому штабу. Могу сказать, что наставники многократно акцентировали наше внимание на слабых сторонах «Шахтера». И мы их знаем. А тяжело нам так играть с «горняками» по той причине, что они очень хорошо умеют проводить длинные атаки: практически любая потеря мяча оборачивается для нас «кинжальным выпадом» соперника. Кроме того, над нам довлела большая ответственность за результат — возможно, и это тоже сказалось на нашей игре в матчах с «Шахтером».



— Фактор того, что «Шахтер» может побить рекорд «Динамо» по итоговому отрыву чемпиона от серебряного призера, привносит дополнительную мотивацию, или о таком не задумываетесь?

— Я думаю, что рекорды — это больше парафия экспертов и людей, которые увлекаются такими статистическими данными. А когда ты — футболист «Динамо», и выходишь на матч с «Шахтером», то в эту минуту забываешь о всём — и об очках, и о статистике, а думаешь только об игре — своей и команды.



— Кроме Хачериди, сейчас все игроки основной обоймы «Динамо» в строю?

— Да, все готовятся к предстоящему матчу. Да и Хачериди уже подтянулся к работе в общей группе. Он начинает тренировку наравне со всеми, выполняет серию упражнений, и только потом отделяется от нас, продолжая работать индивидуально, вместе с физиотерапевтом.



— Как реагируете на ситуацию с неопределенным будущим главного тренера команды, у которого через неделю заканчивается контракт с «Динамо», а новое соглашение с ним все еще не подписано?

— Понятно, что все переживают за главного тренера. Считаю, что Сергей Ребров — это действительно тот человек, который абсолютно заслуживает находиться у руля киевского «Динамо». Он живет и футболом, и этой командой! Признаться, давно не встречал в своей жизни людей, которые бы настолько посвящали себя любимому делу. Сергей Станиславович постоянно находится на базе — в рабочие дни, в выходные.



Уверен, что президент клуба и главный тренер нашей команды вместе примут правильное решение. Но ничего, кроме этих слов, я сказать не могу — обсуждение вопросов сотрудничества и контракта между наставником и клубом не находится в компетенции футболистов. Наша задача — тренироваться и играть, выполняя требования тренерского штаба.



— После матча с «Зарей» Сергей Ребров посетовал на недостаток отдачи и мотивации ряда футболистов. Шла ли об этом речь и на разборе данного поединка?

— Прежде всего, скажу, что я никогда не выносил и не буду выносить на публику то, что является внутри-командными вопросами. Отвечая на ваш вопрос, могу лишь сказать, что перед разбором матча с «Зарей» главный тренер произнес определенные слова. Но, повторюсь, сор из избы я выносить не буду.



— В заключение не мог бы ты поделиться своим прогнозом на финал Лиги чемпионов («Ювентус» — «Реал»)?

— Из меня прогнозист — никудышный. (Улыбается). Так что я просто хочу посмотреть эти матчи и получить удовольствие от футбола. В финале Лиги чемпионов буду болеть за «Ювентус», а в финале Лиги Европы мои симпатии были на стороне «Аякса».