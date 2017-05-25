Украинский тренер Виктор Пасулько возглавил Окжетпес

Новым главным тренером кокшетауского «Окжетпеса» назначен украинский специалист Виктор Пасулько.

Виктор Пасулько известен по работе в «Атырау» и шымкентском «Ордабасы». Сегодня известный в прошлом советский футболист был представлен футболистам «Окжетпеса».

Исполнявший обязанности главного тренера Виктор Семенов возвращается в «Актобе», где будет помощником Владимира Муханова.