Украинский тренер Виктор Пасулько возглавил Окжетпес

Новым главным тренером кокшетауского «Окжетпеса» назначен украинский специалист Виктор Пасулько.
Виктор Пасулько известен по работе в «Атырау» и шымкентском «Ордабасы». Сегодня известный в прошлом советский футболист был представлен футболистам «Окжетпеса».
Исполнявший обязанности главного тренера Виктор Семенов возвращается в «Актобе», где будет помощником Владимира Муханова.
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