Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Украинский тренер Виктор Пасулько возглавил Окжетпес

Украинского специалиста уже представили игрокам

  • 25.05.2017 20:16
  • 259 просмотров
  • 1 комментария
Метки
kazfootball.kz
© kazfootball.kz

Новым главным тренером кокшетауского «Окжетпеса» назначен украинский специалист Виктор Пасулько.

Виктор Пасулько известен по работе в «Атырау» и шымкентском «Ордабасы». Сегодня известный в прошлом советский футболист был представлен футболистам «Окжетпеса».

Исполнявший обязанности главного тренера Виктор Семенов возвращается в «Актобе», где будет помощником Владимира Муханова.

Источник

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.