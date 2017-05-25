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ОФИЦИАЛЬНО: Шахтер продлил контракт с Тайсоном

Бразилец подписал новое четырехлетнее соглашение

  • 25.05.2017 19:46
  • 2256 просмотров
  • 12 комментария
Метки
ФК Шахтер
© ФК Шахтер

25 мая футбольный клуб «Шахтер» подписал контракт с полузащитником Тайсоном. Соглашение рассчитано на четыре года.

Бразилец перешел в донецкий клуб из харьковского «Металлиста» в январе 2013 года, а спустя месяц дебютировал в футболке «горняков» в поединке 1/8 финала Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией».

Сегодня это один из самых опытных полузащитников команды: он провел за «оранжево-черных» 165 матчей и забил 29 мячей. В текущем сезоне в активе Тайсона 39 игр и 10 голов.

Титулы в составе «Шахтера»

Чемпион Украины 2013, 2014, 2017 годов.
Обладатель Кубка Украины 2013, 2016, 2017 годов.
Обладатель Суперкубка Украины 2013, 2014, 2015 годов.

Источник — ФК Шахтер

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Комментарии
    silverland1988
      silverland1988, 25.05.2017 19:57
    -8
    Круто. Это удар ниже пояса всем тем динамовским болельщикам кто кричал и мечтал что с Шахтера уйдут бразильцы и ДК будет виигрывать опять. Открою секрет что остануться все и еще и новые прийдут (не только Фред)
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    Володимир Ляшенко
      Володимир Ляшенко, 25.05.2017 20:09
    +1
    Хороша новина в свiтлi осiннього виступу в групi ЛЧ!
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    Rustam OldBoy
    online
      Rustam OldBoy, 25.05.2017 20:17
    +5
    слава Роттердам плюс.
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    ZpoRt
      ZpoRt, 25.05.2017 20:20
    -4
    silverland1988, 25.05.2017 19:57
    Круто. Это удар ниже пояса всем тем динамовским болельщикам кто кричал и мечтал что с Шахтера уйдут бразильцы и ДК будет виигрывать опять. Открою секрет что остануться все и еще и новые прийдут (не только Фред)

    А кто еще придет в клуб без города, без базы и без стадиона? Из Зари своих позабирают? А наркоман Фредик - это отдельный разговор))
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    space1961
      space1961, 25.05.2017 20:22
    +1
    silverland1988, 25.05.2017 19:57
    Круто. Это удар ниже пояса всем тем динамовским болельщикам кто кричал и мечтал что с Шахтера уйдут бразильцы и ДК будет виигрывать опять. Открою секрет что остануться все и еще и новые прийдут (не только Фред)
    даже так-Открою секрет что остануться(останутся) все и еще и новые прийдут(придут) -)))) поведай знаточела и назови новые имена ?)))) по ходу ты торговец "черным деревом" Себастьян Перейра!)))
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    rokkino
    rokkino, 25.05.2017 20:26
    +6
    Опять Динамо лет 5 не видать 1- го места
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    kden67
      kden67, 25.05.2017 20:30
    -1
    Хороший пример Киеву в том,как нужно дорожить качественными лигионерами.
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    udman11
      udman11, 25.05.2017 20:38
    -1
    Отличная новость!!!
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    alegofich
    online
      alegofich, 25.05.2017 20:44
    0
    Значит продадут зимой! фишка шахты... за нехилое бабло))
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    Dragreyser
      Dragreyser, 25.05.2017 20:45
    0
    Тепер піднімуть тарифи в Київенерго, зато Тайсони босоногі отримають десятки мільйонів)))))). А тоді чогона футбол ніхто не ходить, та через рижого ган...на і йому потібних праведників.
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    alegofich
    online
      alegofich, 25.05.2017 20:47
    +1
    Что ж так вы против шахты пуканы рвёте... лучше бы так своего люьимого менеджера заставляли клубом адекватно управльть...
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    alegofich
    online
      alegofich, 25.05.2017 20:50
    -1
    Dragreyser, 25.05.2017 20:45
    Тепер піднімуть тарифи в Київенерго, зато Тайсони босоногі отримають десятки мільйонів)))))). А тоді чогона футбол ніхто не ходить, та через рижого ган...на і йому потібних праведників.
    А кто вашему "рижого ган...на" разрешил такие тарифи заламливать не петро ли последний?...
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