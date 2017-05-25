ОФИЦИАЛЬНО: Шахтер продлил контракт с Тайсоном

25 мая футбольный клуб «Шахтер» подписал контракт с полузащитником Тайсоном. Соглашение рассчитано на четыре года.
Бразилец перешел в донецкий клуб из харьковского «Металлиста» в январе 2013 года, а спустя месяц дебютировал в футболке «горняков» в поединке 1/8 финала Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией».
Сегодня это один из самых опытных полузащитников команды: он провел за «оранжево-черных» 165 матчей и забил 29 мячей. В текущем сезоне в активе Тайсона 39 игр и 10 голов.
Титулы в составе «Шахтера»
Чемпион Украины 2013, 2014, 2017 годов.
Обладатель Кубка Украины 2013, 2016, 2017 годов.
Обладатель Суперкубка Украины 2013, 2014, 2015 годов.
Источник — ФК Шахтер
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А кто еще придет в клуб без города, без базы и без стадиона? Из Зари своих позабирают? А наркоман Фредик - это отдельный разговор))
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