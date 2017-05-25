ОФИЦИАЛЬНО: Шахтер продлил контракт с Тайсоном

а каким боком баночник относится к сильнейшему составу? это только у нас - сплошные "исключе...

А кто вашему "рижого ган...на" разрешил такие тарифи заламливать не петро ли последний?...

Что ж так вы против шахты пуканы рвёте... лучше бы так своего люьимого менеджера заставляли клубо...

Тепер піднімуть тарифи в Київенерго, зато Тайсони босоногі отримають десятки мільйонів)))))). А т...

Значит продадут зимой! фишка шахты... за нехилое бабло))