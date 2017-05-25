Жозе МОУРИНЬО: «Я доволен тем, чего достиг»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо заявил, что проработает 15 лет, но на «Олд Траффорд» еще никем себя не считает. Накануне вечером Жозе выиграл уже третий трофей в дебютном сезоне в «Юнайтед». Команда Моуриньо легко победила «Аякс» в финале Лиги Европы, благодаря чему получила путевку в Лигу Чемпионов.

В интервью Рио Фердинанду, бывшему защитнику МЮ, португалец рассказал, что рассчитывает проработать тренером еще 15 лет. При этом на «Олд Траффорд» Моуринью до сих пор себя никем не считает.

«Мне повезло с тем, как развивается моя карьера. Я играл в испанском, итальянском, португальском и английском дерби, выходил в финалы Кубков всех этих стран, выигрывал титулы и получил удивительный опыт».

«Если завтра я закончу карьеру, я должен быть доволен тем, чего достиг. Проблема в том, что моя карьера достигла лишь промежуточной стадии. Я рассчитываю проработать еще как минимум 15 лет».

«Находясь в этом клубе, я чувствую, что еще ничего не добился. Здесь тренировали две легенды – Мэтт Басби и Алекс Фергюсон – которые взяли кучу трофеев и титулов. По сравнению с ними я – никто. Я чувствую, что сделал недостаточно для того, чтобы моя фотография висела рядом с фотографиями Фергюсона и Басби в коридорах клуба».

«Оглядываясь назад, я понимаю, что сделал много вещей, которых никто другой не добился. Ни один тренер не побеждал в Испании, Италии и Англии. Во всех этих странах я выигрывал не только чемпионские титулы, но и Кубки».

«Когда мы прошли «Андерлехт» (в четвертьфинале Лиги Европы), мне сказали, что я достиг рекорда сэра Алекса и Джованни Траппатони – они 10 раз выходили в полуфиналы еврокубков. Но они уж закончили с футболом, а у меня еще есть шанс. Всеми этими вещами я очень горжусь», - сообщил Моуриньо BT.