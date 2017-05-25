Маркиян ЛУБКИВСКИЙ: «На данном этапе Киев не может принять финал ЛЧ»

Экс-глава организационного комитета по подготовке к Евро-2012 Маркиян Лубкивский поделился своими ожиданиями от финала Лиги чемпионов-2018, который пройдет в Киеве.

— Как считаете, может ли Олимпийский, на котором происходит столько эксцессов, принять финал Лиги чемпионов в 2018-м?

— На данном этапе не может. Я буквально недавно был в штаб-квартире УЕФА, общался с коллегами, и они очень обеспокоены ситуацией с проведением этого крупного турнира. Потому что, несмотря на то, что нас от этого события отделяет немногим больше года, работы очень много. И она связана не только с финансовыми проблемами НСК Олимпийский, состоянием стадионной инфраструктурной, в частности прилегающих территорий, работой его менеджмента. На протяжении двух-трех дней мая 2018 года надо будет перевезти из аэропорта Борисполь и обратно около 60 тысяч иностранных болельщиков, организовать работу системы безопасности, разместить всех гостей и т.д. Пока что Киев не готов. Может быть готовым, если государство и город выполнят взятые на себя обязательства, если на проекте будет работать профессиональная операционная команда, которая в сжатые сроки приведет все в порядок.

— О том, чтоб отобрать у Киева финал пока речи не идет?

— Пока нет. Но я напомню вам о своей простой диаграмме. Пока тут чешут языками, уверяя, что все в порядке и под контролем, дата проведения приближается.