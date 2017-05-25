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Маркиян ЛУБКИВСКИЙ: «На данном этапе Киев не может принять финал ЛЧ»

Спортивный функционер – о проблемах столицы в подготовке к финалу Лиги чемпионов

  • 25.05.2017 19:34
  • 1744 просмотров
  • 6 комментария
Метки
Focus
© Focus

Экс-глава организационного комитета по подготовке к Евро-2012 Маркиян Лубкивский поделился своими ожиданиями от финала Лиги чемпионов-2018, который пройдет в Киеве.

— Как считаете, может ли Олимпийский, на котором происходит столько эксцессов, принять финал Лиги чемпионов в 2018-м?
— На данном этапе не может. Я буквально недавно был в штаб-квартире УЕФА, общался с коллегами, и они очень обеспокоены ситуацией с проведением этого крупного турнира. Потому что, несмотря на то, что нас от этого события отделяет немногим больше года, работы очень много. И она связана не только с финансовыми проблемами НСК Олимпийский, состоянием стадионной инфраструктурной, в частности прилегающих территорий, работой его менеджмента. На протяжении двух-трех дней мая 2018 года надо будет перевезти из аэропорта Борисполь и обратно около 60 тысяч иностранных болельщиков, организовать работу системы безопасности, разместить всех гостей и т.д. Пока что Киев не готов. Может быть готовым, если государство и город выполнят взятые на себя обязательства, если на проекте будет работать профессиональная операционная команда, которая в сжатые сроки приведет все в порядок.

— О том, чтоб отобрать у Киева финал пока речи не идет?
— Пока нет. Но я напомню вам о своей простой диаграмме. Пока тут чешут языками, уверяя, что все в порядке и под контролем, дата проведения приближается.

Источник — Sportarena

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Комментарии
    metallist_verder
    metallist_verder, 25.05.2017 20:04
    -7
    Проводите уже быстрее как есть, а то ещё хуже будет.
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    jwls
      jwls, 25.05.2017 20:06
    +8
    metallist_verder, 25.05.2017 20:04
    Проводите уже быстрее как есть, а то ещё хуже будет.
    Как можно провести финал ЛЧ 2018 "быстрее"?))
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    ser_nat
      ser_nat, 25.05.2017 20:17
    +2
    а этот Маркиян при любой власти в шоколаде
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    metallist_verder
    metallist_verder, 25.05.2017 20:18
    -5
    jwls, 25.05.2017 20:06
    metallist_verder, 25.05.2017 20:04
    Проводите уже быстрее как есть, а то ещё хуже будет.

    Как можно провести финал ЛЧ 2018 "быстрее"?))
    Это ирония, если он говорит что плохо, то я думаю что в следующем году будет ещё хуже. Я в курсе что финал состоится ровно в тот день когда назначен.
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    space1961
      space1961, 25.05.2017 20:24
    -3
    ser_nat, 25.05.2017 20:17
    а этот Маркиян при любой власти в шоколаде
    зависть херовая штука)))))
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    yomayo17
      yomayo17, 25.05.2017 20:25
    +1
    jwls, 25.05.2017 20:06
    metallist_verder, 25.05.2017 20:04
    Проводите уже быстрее как есть, а то ещё хуже будет.

    Как можно провести финал ЛЧ 2018 "быстрее"?))
    Він знає, це не наші з тобою проблеми. Ти ж теж травку не куриш?
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