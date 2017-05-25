U-21. Шахтер обыграл Динамо

В 31-м туре молодежного первенства «Шахтер» принимал киевское «Динамо».
Чемпионат U21. 31-й тур.
«ШАХТЕР U-21» (Донецк) — «ДИНАМО U-21» (Киев) — 2:1 (1:1)
Голы: Арабидзе (24), Качараба (84) — Щебетун (44).
«Шахтер»: 1.Гриценко, 2.Кирюханцев, 3.Бондар, 4.Качараба, 5.Корниенко, 6.Глущук, 7.Игнатенко, 8.Пихаленок (K), 9.Яловенко, 10.Арабидзе, 11.Топалов.
Запасные: 12.Кучеренко, 13.Масалов, 14.Грачев, 15.Сагуткин,16.Глагола, 17.Арендарук, 18.Коробенко.
«Динамо»: 12.Маханьков, 2.Лукьянчук (K), 3.Осман, 6.Казаков, 7.Леднев, 9.Шапаренко, 10.Щебетун, 11.Кравченко, 14.Чоботенко, 18Тымчик, 19.Ориховский.
Запасные: 1.Петрусь, 8.Янаков, 15.Русин, 16.Булеца, 17.Мандриченко, 20.Тарануха, 21.Карась.
Источник — Sport.ua
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