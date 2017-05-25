Луис Суарес пропустит финал Кубка Испании

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес на сегодняшней тренировке получил растяжение мышцы правого бедра.

Игрок, как ожидается, выбыл из строя приблизительно на 15 дней. Впрочем, уругвайский форвард всё равно был дисквалифицирован на финальный матч против «Алавеса», который состоится в субботу. Он был удален с поля в ответном полуфинале против «Атлетико Мадрид».

В этом сезоне 30-летний нападающий провел во всех турнирах 51 матч за «Барселону» и забил 37 мячей при 20 голевых передачах. В Ла Лиге Суарес стал вторым бомбардиром (после Лионеля Месси) с 29 мячами.