Генрих Мхитарян - лучший игрок финала Лиги Европы

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян стал лучшим игроком финала Лиги Европы. Напомним, «красные дьяволы» обыграли «Аякс» (2:0), а сам Генрих забил гол. 42% болельщиков решили, что именно Мхитарян был лучшим в составе обеих команд. На втором месте - Поль Погба, открывший счет в игре (34% голосов).
В голосовании болельщиков Лучшим игроком финала признан полузащитник "МЮ" Генрих Мхитарян. Поздравляем @HenrikhMkh!#финалЛЕ pic.twitter.com/VsLv1zBpB5— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) May 25, 2017
Источник — Sport.ua
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