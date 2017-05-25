Генрих Мхитарян - лучший игрок финала Лиги Европы

Наверно только армяне голосовали))).Отыграл он реально плоховато,за исключением гола естественно.

лучше бы голы на Евро так забивал, чем малолеток тэе

Это не только клубы для олигархов, но и страна для олигархов. А олигархи исчезают.

Писта, так просрать футбол в стране, скоро 10 как говориться ноунеймов будут играть в 4.5 круга ...