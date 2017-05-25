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Генрих Мхитарян - лучший игрок финала Лиги Европы

Хавбек «Манчестер Юнайтед» стал лучшим по мнению болельщиков

  • 25.05.2017 18:33
  • 657 просмотров
  • 1 комментария
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http://izvestia.kiev.ua. Генрих Мхитарян
© http://izvestia.kiev.ua. Генрих Мхитарян

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян стал лучшим игроком финала Лиги Европы. Напомним, «красные дьяволы» обыграли «Аякс» (2:0), а сам Генрих забил гол. 42% болельщиков решили, что именно Мхитарян был лучшим в составе обеих команд. На втором месте - Поль Погба, открывший счет в игре (34% голосов).
 

 

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    shahmatist1
    online
      shahmatist1, 25.05.2017 19:19
    +4
    Наверно только армяне голосовали))).Отыграл он реально плоховато,за исключением гола естественно.
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