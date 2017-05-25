Уэйн РУНИ: «Есть предложения из Англии и из-за рубежа»

Форвард «МЮ» Уэйн Руни заявил, что близок к принятию решения относительно своего будущего и не исключил возвращение в «Эвертон». Нападающий летом почти наверняка покинет «Олд Траффорд», где он отыграл 13 лет. Руни сказал, что всё хорошенько обдумает в течение следующих нескольких недель после разговора с семьей.

«У меня много предложений, как от английских клубов, так и от зарубежных. Тренер хочет, чтобы я остался, но… Мне просто нужно будет принять футбольное решение, и я собираюсь сделать это. Я определюсь в течение ближайших недель, находясь в кругу семьи. На протяжении карьеры я выступал за два английских клуба, и они останутся единственными клубами в Англии, где я играл» - заявил Руни.

Напомним, футболист перешел в «МЮ» из «Эвертона» в августе 2004-го за 27 млн фунтов. Рональд Куман, нынешний наставник ливерпульского клуба, не прочь видеть такого игрока в своей команде, к тому же Руни может стать частью сделки между клубами по переходу Ромелу Лукаку в стан «красных дьяволов».