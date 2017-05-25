Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Португалия обнародовала заявку на Кубок Конфедераций

Фернанду Сантуш огласил список игроков, которые готовятся к турниру в России

  • 25.05.2017 17:32
  • 246 просмотров
  • 1 комментария
Метки
Формацентр. Сборная Португалии
© Формацентр. Сборная Португалии

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш огласил предварительный список футболистов, которые будут готовиться к Кубку Конфедераций. Турнир пройдет в России с 17 июня по 2 июля.

Вратари: Бету, Руй Патрисиу (оба — «Спортинг Лиссабон»), Жозе Са («Порту»);
Защитники: Бруну Алвеш («Кальяри», Италия), Седрик («Саутгемптон», Англия), Элизеу, Нельсон Семедо (оба — «Бенфика»), Жозе Фонте («Вест Хэм», Англия), Луиш Нету («Зенит», Россия), Пепе («Реал Мадрид», Испания), Рафаэл Геррейро («Боруссия» (Дортмунд), Германия);
Полузащитники: Адриен Силва («Спортинг Лиссабон»), Андре Гомеш («Барселона», Испания), Данило Перейра («Порту»), Жоао Мариу («Интер», Италия), Жоао Моутинью («Монако»), Пицци («Бенфика»), Уильям Карвалью («Спортинг Лиссабон»);
Нападающие: Андре Силва («Порту»), Бернардо Силва («Монако»), Криштиану Роналду («Реал Мадрид», Испания), Желсон Мартинш («Спортинг Лиссабон»), Нани («Валенсия», Испания), Рикарду Куарежма («Бешикташ», Турция).

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    kiev_rus1991
    online
      kiev_rus1991, 25.05.2017 17:37
    0
    Оооо! Португезы отправляют в Россию весь цвет своего футбола. Будем посмотреть.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.