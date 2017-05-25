Португалия обнародовала заявку на Кубок Конфедераций

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш огласил предварительный список футболистов, которые будут готовиться к Кубку Конфедераций. Турнир пройдет в России с 17 июня по 2 июля.
Вратари: Бету, Руй Патрисиу (оба — «Спортинг Лиссабон»), Жозе Са («Порту»);
Защитники: Бруну Алвеш («Кальяри», Италия), Седрик («Саутгемптон», Англия), Элизеу, Нельсон Семедо (оба — «Бенфика»), Жозе Фонте («Вест Хэм», Англия), Луиш Нету («Зенит», Россия), Пепе («Реал Мадрид», Испания), Рафаэл Геррейро («Боруссия» (Дортмунд), Германия);
Полузащитники: Адриен Силва («Спортинг Лиссабон»), Андре Гомеш («Барселона», Испания), Данило Перейра («Порту»), Жоао Мариу («Интер», Италия), Жоао Моутинью («Монако»), Пицци («Бенфика»), Уильям Карвалью («Спортинг Лиссабон»);
Нападающие: Андре Силва («Порту»), Бернардо Силва («Монако»), Криштиану Роналду («Реал Мадрид», Испания), Желсон Мартинш («Спортинг Лиссабон»), Нани («Валенсия», Испания), Рикарду Куарежма («Бешикташ», Турция).
Источник — Sport.ua
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