Реалу разрешили реконструировать Сантьяго Бернабеу

Флорентино Перес пробил решение о реновации стадиона. 24 мая департамент городского развития Мадрида одобрил проект «Реала» по реконструкции «Бернабеу» и прилегающей территории.
«Окончательное решение примет городской совет Мадрида на заседании 30 мая. Особый план подразумевает 39-месячный строительный период», – говорится в сообщении департамента.
«Реал» реконструирует территорию размером почти 90 тысяч квадратных метров. На «Сантьяго» появится крыша, чтобы снизить шумовое загрязнение атмосферы города. Клуб внесет изменения и во внутреннее убранство арены. Общая сумма расходов на реконструкцию составит порядка 400 миллионов евро.
Источник — Евроспорт
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