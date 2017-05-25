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Реалу разрешили реконструировать Сантьяго Бернабеу

Комиссия одобрила проект, в который инвестируют около 400 миллионов евро

  • 25.05.2017 16:50
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twitter.com/JohnOkpagu
© twitter.com/JohnOkpagu
Флорентино Перес пробил решение о реновации стадиона. 24 мая департамент городского развития Мадрида одобрил проект «Реала» по реконструкции «Бернабеу» и прилегающей территории.
 
«Окончательное решение примет городской совет Мадрида на заседании 30 мая. Особый план подразумевает 39-месячный строительный период», – говорится в сообщении департамента.
 
«Реал» реконструирует территорию размером почти 90 тысяч квадратных метров. На «Сантьяго» появится крыша, чтобы снизить шумовое загрязнение атмосферы города. Клуб внесет изменения и во внутреннее убранство арены. Общая сумма расходов на реконструкцию составит порядка 400 миллионов евро.

Источник — Евроспорт

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