Тотовицкий вернется в Шахтер

Проведший нынешний сезон в составе «Кортрейка» Андрей Тотовицкий, летом вернется в расположение «Шахтера». В арендном соглашении 24-летнего хавбека с бельгийским клубом нет опции о выкупе контракта.
«У «Кортрейка» не было опции выкупа контракта. Я возвращаюсь в Украину, в расположение Шахтера. В Бельгии закончился сезон. Когда со мной свяжутся из Шахтера, тогда мое будущее прояснится», - сказал Тотовицкий.
В этом сезоне на счету Тотовицкого 23 матча за «Кортрейк», в которых он забил шесть мячей и сделал две голевые передачи.
Источник — Футбол 24
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