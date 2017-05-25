Сборная Украины U-15 оформила первую ничью в истории

Юношеская сборная Украины (футболисты 2002 года рождения) провела свой второй товарищеский матч против сверстников из Чехии за несколько дней. По совместительству этот поединок стал вторым в истории юношеской сборной Украины в этой возрастной категории и сыгранности, конечно, нашим ребята не хватает. Напомним, что в первой встрече чехи минимально выиграли (1:0), вторая же завершилась ничьей — 1:1.

В целом у Чехии было больше моментов и по количеству ударам они превзошли хозяев. А гол возник на 17-й минуте, после того как Рубчинский и Близниченко менялись флангами, не успели занять свои позиции, а наш защитник Ализаде остался в атаке. С его фланга пошла передача и на дальней штанге Шипек ее замкнул. Соперник еще несколько раз вскрывал нашу оборону, и выглядело это опасно, на 25-й не был реализован выход один на один, на 28-й минуте Турбаевский вступил в игру, а на 33-й минуте удар прошел мимо ворот.

По ходу второго тайма практически весь наш состав был изменен, остался только вратарь «Шахтера» Турбаевский и полузащитник «Динамо» Близниченко. На поле выходили в основном футболисты киевского «Динамо». Они выглядели немного сыграннее, чем ребята в первом тайме. Игра более-менее успокоилась. Моменты возникали у Гончарука, который не достал прострел Судакова. На 56-й минуте Ванат был неточен, через пару минут Эмере выстрелил выше ворот. На 65-й минуте Вивчаренко со штрафного пробил в руки вратарю.

На 71-й минуте украинцам все же удалось отличиться, первый официальный мяч в истории этой сборной с пенальти забил Ванат, разведя вратаря и мяч по разным углам. А заработал 11-метровый Вьюнник. Уже на последних минутах чехи остались в меньшинстве, но все равно сумели создать момент, который удалось нивелировать Забарному.