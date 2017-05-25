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Дарио ДРУДИ: «Вернусь в Украину раньше, чем вы думаете»

Экс-тренер «Звезды» о том, почему оставил команду и желании снова поработать в Украине

  • 25.05.2017 14:53
  • 814 просмотров
  • 1 комментария
Метки
footboom.com. Дарио Друди
© footboom.com. Дарио Друди

Дарио Друди покинул Украину также неожиданно, как и появился у нас в стране. Интересно, что после ухода из «Звезды» он работал в тренерском штабе «Монако» и стал чемпионом Франции вместе с «монегасками». В то же время Друди не исключает, что однажды может вернуться в Украину.

– Можете ли представить свое возвращение в Украину?
– Вернусь обязательно! И, может, даже раньше, чем вы думаете. За время пребывания там я полюбил вашу страну, мне в Украине было комфортно как жить, так и работать. Всегда с радостью созваниваюсь со своими украинскими друзьями.

–  Не так давно была информация о том, что вы могли стать спортивным директором «Карпат». Почему не срослось?
–  Этот вопрос вы лучше задайте Олегу, моему агенту. Единственное, что могу сказать: я всегда открыт для предложений из Украины, и Олег об этом знает.

–  Березкин в своем интервью говорил о том, что главной причиной вашего ухода из «Звезды» были внутренние конфликты в клубе. Что это были за конфликты и каково ваше видение своего ухода?
–  «Звезда» - это уже пройденный этап моей биографии, оглядываться назад и тем более выносить сор из избы не вижу смысла. Главное, я сделал для себя правильные выводы и в будущем постараюсь не повторять ошибок.

 

 

Источник — Footboom

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Комментарии
    Rustam OldBoy
    online
      Rustam OldBoy, 25.05.2017 16:05
    0
    в Карпати зараз і головним тренером можна влаштуватись, Дулуб влітку на вихід.
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