Дарио ДРУДИ: «Вернусь в Украину раньше, чем вы думаете»

Дарио Друди покинул Украину также неожиданно, как и появился у нас в стране. Интересно, что после ухода из «Звезды» он работал в тренерском штабе «Монако» и стал чемпионом Франции вместе с «монегасками». В то же время Друди не исключает, что однажды может вернуться в Украину.

– Можете ли представить свое возвращение в Украину?

– Вернусь обязательно! И, может, даже раньше, чем вы думаете. За время пребывания там я полюбил вашу страну, мне в Украине было комфортно как жить, так и работать. Всегда с радостью созваниваюсь со своими украинскими друзьями.

– Не так давно была информация о том, что вы могли стать спортивным директором «Карпат». Почему не срослось?

– Этот вопрос вы лучше задайте Олегу, моему агенту. Единственное, что могу сказать: я всегда открыт для предложений из Украины, и Олег об этом знает.

– Березкин в своем интервью говорил о том, что главной причиной вашего ухода из «Звезды» были внутренние конфликты в клубе. Что это были за конфликты и каково ваше видение своего ухода?

– «Звезда» - это уже пройденный этап моей биографии, оглядываться назад и тем более выносить сор из избы не вижу смысла. Главное, я сделал для себя правильные выводы и в будущем постараюсь не повторять ошибок.