Хочолава отказался играть за Черноморец и переведен в дубль

Грузинский легионер Давид Хочолава наотрез отказался играть за «Черноморец». Из-за этого, а также по причине неоднократных нарушений спортивного режима, допущенных ранее, Хочолава переведен в дубль.

В расположении главного тренера Александра Бабича осталось только два номинальных защитника — Ризван Аблитаров и Александр Азацкий.

Что касается Хочолавы, то он после завершения сезона покинет «Черноморец» и переберется в «Шахтер», с которым уже подписал 5-летний контракт.