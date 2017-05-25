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Хочолава отказался играть за Черноморец и переведен в дубль

Также футболист допускал нарушения спортивного режима

  • 25.05.2017 14:48
  • 921 просмотров
  • 4 комментария
Метки
ФК Черноморец. Давид Хочолава
© ФК Черноморец. Давид Хочолава

Грузинский легионер Давид Хочолава наотрез отказался играть за «Черноморец». Из-за этого, а также по причине неоднократных нарушений спортивного режима, допущенных ранее, Хочолава переведен в дубль.

В расположении главного тренера Александра Бабича осталось только два номинальных защитника — Ризван Аблитаров и Александр Азацкий.

Что касается Хочолавы, то он после завершения сезона покинет «Черноморец» и переберется в «Шахтер», с которым уже подписал 5-летний контракт.

Источник — Sportarena

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Комментарии
    a-z667
      a-z667, 25.05.2017 15:31
    +1
    Шо бы там не происходило,не по мужски поступил,отыграй две игры и иди на все четыре стороны,а так у ЧО осталось всего 2 (!) защитника перед важными играми.Вот как его назвать после этого?
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    alegofich
    alegofich, 25.05.2017 15:46
    -2
    a-z667, 25.05.2017 15:31
    Шо бы там не происходило,не по мужски поступил,отыграй две игры и иди на все четыре стороны,а так у ЧО осталось всего 2 (!) защитника перед важными играми.Вот как его назвать после этого?
    То був попередній контракт, травмується чел до 1 червня і розірвуть контракт...
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    vancetti
      vancetti, 25.05.2017 16:07
    +1
    Некрасиво и неумно со стороны Хочолавы. Ему еще в аренде играть в ЧО. Или он думает вытеснить с основы кого-то из цз Шахтера? Наивный.
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    Глумарио
    online
      Глумарио, 25.05.2017 16:13
    +1
    с таким отношением к делу у человека нет будущего
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