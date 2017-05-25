Артем ФРАНКОВ: «Какой же дивный облом всех педофилов!»

Главный редактор журнала «Футбол» и член исполкома ФФУ Артем Франков неоднозначно высказался о поклонниках амстердамского «Аякса».

«Какой же дивный облом всех педофилов!», – написал Франков в твиттере под фото с голом Генриха Мхитаряна в ворота голландского клуба в финале Лиги Европы. «Манчестер Юнайтед» выиграл матч 2:0, оставив «Аякс» без трофея.

Какой же дивный облом всех педофилов! pic.twitter.com/ZBk1FMVmqT — Артем Франков (@frankov11) 24 мая 2017 г.

Вероятно, Франков намекал на молодость игроков «Аякса».

«Педофилия – сексуальное предпочтение детей (мальчиков или девочек, или и тех, и других), как правило, допубертатного или раннего пубертатного возраста», – гласит Википедия.

Высказывание Франкова понравилось далеко не всем. В частности, экс-игрок сборной Украины Евгений Левченко, много игравший в голландских клубах, счел реплику оскорбительной. «Если не ты не прояснишь этот твит, то я расцениваю его, как оскорбление», – прокомментировал Левченко пост Франкова.