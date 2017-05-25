Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Довбик может продолжить карьеру в Заре

Луганский клуб намерен усилиться юным нападающим «Днепра»

  • 25.05.2017 14:34
  • 169 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФК Днепр. Артем Довбик
© ФК Днепр. Артем Довбик

Луганскую «Зарю» в летнее трансферное окно может усилить 19-летний форвард «Днепра» Артем Довбик.

«Заря» готова к потере нападающего Денниса Бонавентуре, на которого обращают внимание некоторые зарубежные клубы, а также к расставанию с арендованными Денисом Безбородько и Владиславом Кулачем, которые летом вернутся в «Шахтер».

В текущем сезоне Довбик провел за «Днепр» 21 матч во всех турнирах, где забил 5 мячей.

Источник — Фан-сайт луганской Зари

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.