Довбик может продолжить карьеру в Заре

Луганскую «Зарю» в летнее трансферное окно может усилить 19-летний форвард «Днепра» Артем Довбик.

«Заря» готова к потере нападающего Денниса Бонавентуре, на которого обращают внимание некоторые зарубежные клубы, а также к расставанию с арендованными Денисом Безбородько и Владиславом Кулачем, которые летом вернутся в «Шахтер».

В текущем сезоне Довбик провел за «Днепр» 21 матч во всех турнирах, где забил 5 мячей.