Шандор ВАРГА: «Шевченко понимает, что у него нет права на ошибку»

Известный агент Шандор Варга поделился мнением о работе Андрея Шевченко на посту главного тренера сборной Украины.

— Сейчас сборную Украины возглавляет лучший ее футболист за 25 лет независимости. Какими вы находите первые тренерские шаги Андрея Шевченко?

— Лучшая оценка для любого наставника — это результаты его команды. В нынешнем отборочном цикле сборная Украины прошла половину пути, поэтому делать какие-то серьезные выводы еще рано. Национальная команда проводит не так много матчей, и у ее тренера, по сути, нет права на ошибку. Я вижу, что Андрей Шевченко это понимает.

За последнее время мы с ним несколько раз общались, он приглашал меня к себе домой, мы ужинали в Киеве вместе со всем его штабом, и я убедился, насколько серьезно относятся эти специалисты к тому, что они делают. Настрой у Шевченко очень позитивный, и мне это нравится. Видно, что он знает, чего хочет. Я не устаю повторять, что национальная сборная — это особенная команда. Деньги нужно зарабатывать в клубах, а здесь футболисты отдают долг всей стране и всем болельщикам.

Я всегда говорил, что сборную должен тренировать только отечественный специалист. Вот не могу представить Фабио Капелло, который выводит свою команду на полуфинал чемпионата мира против Италии. Это неправильно. Но это мое мнение, и мне приятно, что в таком же духе работает и ФФУ. После матча Динамо с Шахтером мы общались с Андреем Шевченко и Сергеем Ребровым на НСК Олимпийский. Вспомнили, как они обыгрывали на этом стадионе Барселону, Реал, а потом я им сказал: «Раньше вы были частью украинского футбола, а теперь он, по сути, в ваших руках». Практически все лучшие украинские исполнители выступают под их руководством. Времена, конечно, сейчас не самые простые, но надо работать с теми игроками, которые у тебя есть, и проявлять свои тренерские качества.

Евгений ГРЕСЬ