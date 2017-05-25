Днепр не расплатился с агентом Хуанде Рамоса в установленный ФИФА срок

Днепр не рассчитался с агентом Хуанде Рамоса, Хинесом Карвахалем Сольером, в назначенный срок, до 24 мая. Это подтвердил генеральный директор Днепра Андрей Стеценко.

Ранее ФИФА дала Днепру 90 дней на то, чтобы клуб Игоря Коломойского рассчитался с агентом Хуанде Рамоса, Хинесом Карвахалем Сельером. Решение об этом поступило в клуб 23 февраля, следовательно, дедлайн для расчета – 24 мая включительно.

С 25 мая Днепр могут перевести в первую лигу в случае неуплаты долга – это произойдет автоматически в случае обращения юриста агента в ФИФА.

Долг Днепра перед Хинесом Карвахалем Сельером по решению Спортивного арбитражного суда в Лозанне составляет 550 000 евро.

В сезоне 2016/17 с Днепра сняли 15 очков: за долг перед агентом Рамоса в Днепре сняли 6 очков, еще 6 пунктов были сняты за долги перед Данило Соузой, экс-игроком днепрян, а также 3 очка за невыполнение решения КДК ФФУ.

Кроме того, у Днепра немалые долги перед бывшими тренерами команды: Мироном Маркевичем, Хуанде Рамосом и помощниками испанского тренера.