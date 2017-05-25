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Фенербахче предложил Динамо и Шахтеру обмен Ярмоленко и Тайсона

Украинские клубы не заинтересовались предложением турок

  • 25.05.2017 13:41
  • 2804 просмотров
  • 5 комментария
Метки
ФК Динамо Киев. Андрей Ярмоленко
© ФК Динамо Киев. Андрей Ярмоленко

Турецкий «Фенербахче» обратился с предложениями к «Динамо» и «Шахтеру» по обмену Андрея Ярмоленко и Тайсона на одного из своих футболистов.

В качестве компенсации стамбульский клуб предложил 27-летнего словацкого крайнего полузащитника Мирослава Стоха, 30-летнего нигерийского форварда Эммануэля Эменике или 29-летнего голландского правого защитника Грегори ван дер Виля.

Ни «Динамо», ни «Шахтер» предложением «Фенербахче» не заинтересовались.

Ранее сообщалось, что игроком «Фенербахче» может стать украинский полузащитник Руслан Малиновский.

Источник — Aksam

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Комментарии
    zahar-skarceni1979
      zahar-skarceni1979, 25.05.2017 14:06
    0
    Меняем Тайсона на ДОЛАРЫ И ЕВРО!!!!
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    Ak228
      Ak228, 25.05.2017 14:18
    0
    А как меняют 1к3 или на выбор!?
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    bonv
      bonv, 25.05.2017 14:21
    +2
    Чудіки
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    diohikk
    diohikk, 25.05.2017 14:25
    -2
    я бы поменял ярмоленка на тайсона
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    bonv
      bonv, 25.05.2017 14:40
    -1
    diohikk, 25.05.2017 14:25
    я бы поменял ярмоленка на тайсона
    Хіба що на Джошуа. Тайсон вже закінчив з боксом
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