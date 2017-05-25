Фенербахче предложил Динамо и Шахтеру обмен Ярмоленко и Тайсона

Турецкий «Фенербахче» обратился с предложениями к «Динамо» и «Шахтеру» по обмену Андрея Ярмоленко и Тайсона на одного из своих футболистов.
В качестве компенсации стамбульский клуб предложил 27-летнего словацкого крайнего полузащитника Мирослава Стоха, 30-летнего нигерийского форварда Эммануэля Эменике или 29-летнего голландского правого защитника Грегори ван дер Виля.
Ни «Динамо», ни «Шахтер» предложением «Фенербахче» не заинтересовались.
Ранее сообщалось, что игроком «Фенербахче» может стать украинский полузащитник Руслан Малиновский.
Источник — Aksam
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