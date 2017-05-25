Последние комментарии

Срна с Динамо не сыграет 14:48 — Elblanko Стара травма...? Хтось ліктем по носі вдарив, чи коли лупив гармашу по нозі, свою підвернув?

Олександр МИРНИЙ: «Клуби треба поважати і знаходити спільну мову» 14:20 — pasgol2012 Президент команди краще хай спитає в свого видатного тренера де медалі які він обіцяв коли прийшо...