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Срна с Динамо не сыграет

Капитан «Шахтера» восстанавливается после травм

  • 25.05.2017 13:36
  • 516 просмотров
  • 1 комментария
Метки
ФК Шахтер Донецк. Дарио Срна
© ФК Шахтер Донецк. Дарио Срна

35-летний капитан донецкого «Шахтера» Дарио Срна не примет участия в матче 31-го тура УПЛ против киевского «Динамо».

Футболист «горняков» пропустил тренировку, продолжая восстанавливаться после старых травм.

Поединок «Шахтер» – «Динамо» состоится в Харькове на ОСК «Металлист» 26-го мая в 19:30.

Источник — ТК Футбол

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Комментарии
    Elblanko
    online
      Elblanko, 25.05.2017 14:48
    -1
    Стара травма...? Хтось ліктем по носі вдарив, чи коли лупив гармашу по нозі, свою підвернув?
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