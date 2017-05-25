Срна с Динамо не сыграет

35-летний капитан донецкого «Шахтера» Дарио Срна не примет участия в матче 31-го тура УПЛ против киевского «Динамо».
Футболист «горняков» пропустил тренировку, продолжая восстанавливаться после старых травм.
Поединок «Шахтер» – «Динамо» состоится в Харькове на ОСК «Металлист» 26-го мая в 19:30.
Источник — ТК Футбол
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