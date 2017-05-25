Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Шандор ВАРГА: «Знаю, что на Реброва есть спрос в иностранных клубах»

Известный агент не понимает потока критика в адрес главного тренера «Динамо»

  • 25.05.2017 13:29
  • 705 просмотров
  • 2 комментария
Метки
ФК Динамо Киев. Сергей Ребров
© ФК Динамо Киев. Сергей Ребров

Известный агент Шандор Варга поделился мнением о работе Сергея Реброва в киевском «Динамо».

— Последний сезон Сергей Ребров, по сути, провалил. Или вы не согласны?
— Не самый удачный сезон — да… Но мне не понять всего того потока критики, который льется сейчас в адрес тренера. Товарищи, опомнитесь! Столько трофеев за три года работы, впервые после Валерия Лобановского команда вышла в плей-офф Лиги чемпионов, впервые вообще появилась какая-то стабильность! Куча дебютантов из клубной школы… К этому мне больше нечего добавить, а спады бывают у всех — даже у самых великих команд. 

— У Реброва, если он уйдет из «Динамо», получится себя проявить в иностранном клубе?
— Я в этом уверен и знаю, что на него есть спрос…

Евгений ГРЕСЬ

Источник — zbirna.com

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    a-z667
      a-z667, 25.05.2017 13:52
    +1
    Ну в Казахстане всегда был,есть и будет спрос на наших спецов
    Ссылка
    zahar-skarceni1979
      zahar-skarceni1979, 25.05.2017 14:00
    0
    И не только в КАЗАХСТАНЕ...И а АЗЕРБАЙДЖАНЕ и В рашке и в ПРИБАЛТИКЕ ну вообще везде ?????
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.