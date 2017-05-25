Шандор ВАРГА: «Знаю, что на Реброва есть спрос в иностранных клубах»

Известный агент Шандор Варга поделился мнением о работе Сергея Реброва в киевском «Динамо».

— Последний сезон Сергей Ребров, по сути, провалил. Или вы не согласны?

— Не самый удачный сезон — да… Но мне не понять всего того потока критики, который льется сейчас в адрес тренера. Товарищи, опомнитесь! Столько трофеев за три года работы, впервые после Валерия Лобановского команда вышла в плей-офф Лиги чемпионов, впервые вообще появилась какая-то стабильность! Куча дебютантов из клубной школы… К этому мне больше нечего добавить, а спады бывают у всех — даже у самых великих команд.

— У Реброва, если он уйдет из «Динамо», получится себя проявить в иностранном клубе?

— Я в этом уверен и знаю, что на него есть спрос…

Евгений ГРЕСЬ